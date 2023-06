Paraná (APFDigital).- La decisión se tomó en el marco de una asamblea que se realizó la semana pasada en protesta por las condiciones edilicias y laborales del Registro Civil.

“Es un reclamo que tiene bastante tiempo y no ha sido atendido por las autoridades del Ministerio de Gobierno, al cual le dirigimos tres notas y ninguna ha sido respondida respecto a los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras”, señaló la Secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez.

La dirigente manifestó que “hay que solucionar los contratos de obra, hay atrasos en el pago de las guardias y no se están cubriendo las vacantes. Por otro lado, tomamos conocimiento de que en este organismo hubo ingresos discrecionales, personal que entró sin haber prestado servicio a la administración pública y no conoce la dinámica del lugar. Es por ello que hay malestar entre los compañeros”.

“Desde UPCN les dimos propuestas, como por ejemplo realizar un concurso interno, incluso les enviamos documentación de los contratos de obra y de servicios para atender la situación de este grupo de trabajadores que está sumamente precarizado, y sin embargo no hemos recibido ni siquiera un llamado por parte de las autoridades. Parece mentira que después de tres notas elevadas tengamos como respuesta el silencio. Parece que nos toman el pelo, que no les importa el Registro Civil, como si este no fuese un servicio crítico”, subrayó.

La dirigente adelantó que se aprobó llevar a cabo un encuentro provincial donde el Sindicato realizará un pliego de demandas más extenso, “ya que las problemáticas son las mismas en distintos puntos de la provincia”.

Cabe destacar que este jueves habrá una nueva retención de servicios en el mismo horario: de 11 a 13.