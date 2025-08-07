Un control de arresto domiciliario terminó anoche en una persecución a alta velocidad por las calles de la ciudad de Victoria, que concluyó con la detención de dos hombres, uno de ellos prófugo de la Justicia.

Según informó la Jefatura Departamental de Victoria, el hecho se inició alrededor de las 20:45 horas del miércoles, cuando personal policial se presentó en una vivienda ubicada en Hipólito Irigoyen y América para verificar el cumplimiento del arresto domiciliario de un hombre de 37 años, quien cumple condena por infracción a la Ley 23.737 (ley de drogas).

Al no encontrarlo en su domicilio, se dio aviso inmediato a la Fiscalía en turno y se emitió un pedido de localización y detención.

La persecución

En el marco del operativo, con la totalidad de móviles policiales disponibles afectados a la búsqueda, los agentes divisaron un Chevrolet Spin gris conducido por el hermano del prófugo, de 42 años.

Al intentar detener su marcha, el conductor emprendió la fuga a gran velocidad, alcanzando entre 80 y 100 km/h dentro del ejido urbano. La persecución se extendió por más de veinte cuadras, poniendo en riesgo la seguridad vial y de los transeúntes.

Finalmente, el vehículo fue interceptado en la intersección de Calle Piaggio y América, donde los ocupantes fueron reducidos y aprehendidos por el personal policial.

Detenidos a disposición de la Justicia

Ambos hombres fueron trasladados a la Jefatura Departamental Victoria, donde se les practicó el examen médico correspondiente antes de quedar alojados a disposición de la Fiscalía.

La Policía destacó la rápida coordinación del operativo y reiteró la importancia de los controles de arresto domiciliario como parte del seguimiento judicial de las personas condenadas o procesadas.