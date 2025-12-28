Victoria.- La presidenta de la Asociación de Turismo de Victoria, (ATURVI) Andrea Pérez Simondini, calificó de positivo el balance 2025 y analizó con Paralelo32 el inicio de la temporada de verano desde la “óptica” del sector privado.

Explicó que ATURVI nuclea a prestadores (alojamientos y gastronomía entre otros ) y forma parte del Ente Mixto de Turismo, aunque se trata de una entidad autónoma. Destacó la importancia de avanzar hacia un modelo más autárquico, con decisiones consensuadas entre lo público y lo privado, similar al de Córdoba, que tiene la figura de una Agencia, para evitar que dependa exclusivamente de definiciones políticas del gobierno de turno.

Desde la Asociación celebraron el crecimiento institucional, se sumaron nuevos miembros, se fortaleció la representación del sector y se logró mayor presencia en acciones promocionales provinciales y nacionales. También resaltó la incorporación a la Cámara Entrerriana de Turismo, lo que abrió nuevas oportunidades a nivel país.

En cuanto a los ejes de trabajo, señaló tres líneas estratégicas: turismo de salud y bienestar, turismo de reuniones MICE (*) y el fortalecimiento de eventos, congresos y actividades deportivas. Remarcó que Victoria logró posicionarse en el quinto lugar provincial en turismo de reuniones, con respaldo normativo del Concejo Deliberante.

Temporada

Sobre la temporada de verano, valoró la puesta en marcha de la nueva playa y la expectativa por el funcionamiento de las termas, aunque advirtió que el turismo local enfrenta dificultades estructurales, especialmente tras la salida del director de Turismo. Consideró clave que quien ocupe ese cargo sea un profesional del área y conozca el sector y los proyectos en marcha.

Respecto del carnaval, expresó preocupación por la falta de planificación y promoción anticipada. Señaló que el evento atraviesa una crisis de financiamiento hace años y sería necesario replantear el modelo, definir qué tipo de carnaval quiere Victoria y trabajar con mayor previsión, adaptándolo a los recursos reales disponibles.

Finalmente, remarcó que el turismo es una actividad central para la economía local, ya que una gran parte de las pymes de Victoria están directa o indirectamente vinculadas al sector, y llamó a sostener una estrategia conjunta para su desarrollo.