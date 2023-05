Crespo- El Hogar Nuevo Amanecer aprobó en Asamblea la conformación de la Comisión Directiva que estará en funciones por un nuevo período. En el cargo de Presidente continúa Georgina Fontana, a quien acompañan: Vicepresidente: Norberto Schimpf; Secretaria: Olga Jacob; Prosecretaria: Ana Villarroel; Tesorera: Camila Ulrich; Protesorera: Claudia Kemerer; Vocales titulares: Clara Laferrara, Silvia Ferster, Tamara Lell, Irma Lucena y Valeria Cuestas; Vocales suplentes: Sonia Miño, Juan Alberto Haberkorn, Liliana Jacob, María Fernanda Arce y Juan Manuel Prado; Revisor de Cuentas titular: Élide Götte y Revisor de Cuentas suplente: Gustavo Ulrich.

Fontana comentó a Paralelo 32 que “Me toca continuar, son muchos años ya, pero es una tarea que disfruto. Los cargos importan poco, sí en lo administrativo, pero no en el día a día. No me genera en mi cotidianeidad problemas, por el contrario, disfruto la tarea, tenemos un equipo que trabaja mucho, se va sumando gente nueva, el grupo se va renovando, el que sale no se aleja, sino que colabora desde otro lugar y eso es importante, marca que se están haciendo bien las cosas”.

“Somos una institución sin fines de lucro que apuesta a que la vida de los chicos del Hogar sea digna. La capacidad actual es de doce personas, dividida en dos áreas. Ingresó un varón desde Paraná en el último tiempo, hay un grupo lindo, se llevan bien, buscamos la armonía, y la realidad es que a pesar de sus distintas discapacidades, congenian bien. El más chico tiene 22 años y el más grande cumplió 50 en 2022. Muchos nacieron prácticamente con el Hogar, se criaron allí”, dijo.

Hay equipo

La presidente de la Asociación Civil explicó que “En el último periodo, con una excelente administración no solo de nosotros sino de todo el personal, de todo el equipo profesional y las cuidadoras, logramos afrontar de la mejor manera el día a día, sumando obras y sosteniendo todo lo que se puede. Se mantiene el edificio, logramos cambiar la fachada y el desafío que nos planteamos en el corto plazo es la culminación de una importante obra, el techado de la terraza. El objetivo es convertirlo en un lugar de trabajo, para formación laboral, recreativa y social de los chicos, de tipo taller. Es un proyecto lindo que demanda tiempo, esfuerzo y recursos, pero tenemos fe de que lograremos sacarlo adelante”.

Fontana destacó a este medio que “Tenemos aprobados subsidios a través del Gobierno Provincial para empezar a techar y cerrar. En este tiempo buscaremos terminar esa parte, con la colocación de ventanas, aberturas, para que sea un espacio de disfrute. Al estar en la parte alta, nuevamente tenemos que ponerle fuerza al proyecto para acceder a través de la Ley de Cheques a un ascensor. Hasta ahora no ha sido aprobado en los intentos anteriores, pero son gestiones que vamos siguiendo y somos optimistas de que finalmente se dará”.

“Sería clave porque algunos pueden movilizarse por escalera, pero otros no, y queremos que sea un espacio que todos puedan disfrutar, con actividades culturales, bailes, de gimnasia, por ejemplo, siempre vigilados por los cuidadores. Será un área productiva para ellos, a nivel números no es fácil, pero tengo fe de que vamos a hacerlo", agregó.

Proyectos

Fontana narró a nuestro cronista que “Pensamos en proyectos grandes, pero también tenemos que atender el día a día. Al tener la Personería Jurídica al día, se facilita todo, pero de todas formas no hay que conformarse, vamos siempre por mejoras para el Hogar y sus integrantes”.

Fontana mencionó la instalación del gas natural como otro gran adelanto y agradeció a los 300 socios que tiene la institución, a cada integrante de la comisión que acompaña y a los numerosos empresarios que también hacen aportes económicos que hacen más fácil la actualidad de la entidad. "Está todo organizado y ordenado. Vamos bien administrativamente y es una satisfacción cumplir con nuestro propósito de apoyar y sostener el funcionamiento del Hogar. Las cuentas son claras, la gente ve el esfuerzo de cada integrante, todo se muestra, es parte de la visibilización de la tarea y vamos recibiendo ayuda y aceptación ", mencionó.

Mayo, un mes especial

Fontana mencionó que durante mayo, mes aniversario del Hogar, irán por una nueva campaña de concientización para sumar socios. “Se cobraba 100 pesos, ahora es de 200 la cuota, solo para acompañar el tiempo inflacionario que vivimos. Tenemos cobradoras que van al lugar donde se le indica, la idea es también facilitarles el modo a quienes prefieren pagar de forma electrónica, por ejemplo. Todo cuesta, lo sabemos, para nadie está fácil la situación, por eso también agradecemos cada granito de arena, porque todo suma. Quisiéramos llegar a los 500 socios, vamos por eso. Tenemos también la rifa, nos ayuda mucho Luis ‘Chono’ Román, que la organiza, la vende y la cobra. La gente la compra porque sabe que no hay nada raro, que todo es transparente, y eso nos ayuda un montón”.

Resaltó que “Este año no haremos una cena en el mes aniversario, se nos complica la organización ahora pero posiblemente la haremos en julio. La idea es prepararlo en ese mes al evento, ya que es el mes de la amistad. Nos dejaría un ingreso importante y siempre la gente va a disfrutar, pero también a compartir con los chicos”.

La presidente enfatizó que “Cada tanto vamos sumando algún servicio de cantina, alguna venta puntual. Cuando uno da, la sociedad te lo devuelve. La imagen es clave para eso. Todos los que estamos damos nuestro tiempo, y la gestión del tiempo en las personas no es fácil. Vivimos momentos difíciles, acelerados, pero todo se va resolviendo”.

En relación a las formas de contacto, recordó que “Tenemos un Facebook muy activo, pueden ir personalmente al Hogar en calle Catamarca o pueden hacerlo a través del teléfono de cualquiera de los integrantes. Cuando hay voluntad, siempre se llega”.