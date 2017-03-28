Organizada por Alguien como yo FQ y la municipalidad, el 22 de abril de 16 a 19 en la plaza San Martín de la localidad de Tabossi, se realizará una peña solidaria a beneficio de la organización. Invitan a disfrutar de una tarde en familia, con amigos y colaborar.

Según informaron, habrá grupos de música en vivo: 12 monos presentando su nuevo álbum, Pego en el Palo, academias y otros invitados más.

Además, habrá cantina, sorteos y la plaza se vestirá de fiesta para pasar una tarde única donde se podrá colaborar y pasar un hermoso momento en familia.

La entrada es libre y gratuita. Se puede llevar sillones para poder sentarse cómodos a disfrutar los espectáculos.

Por consultas, comunicarse con la entidad organizadora a través de Facebook: Alguien Como Yo Fq.