Crespo- La Asociación Cooperadora de la Escuela 105 «Patria Libre», en conjunto con la institución educativa, cuya directora actualmente es Paola Gelroth, invita a la comunidad a participar de una peña folclórica especial.

Es en el marco del 96º aniversario de la escuela, fundada el 29 de agosto de 1929 con el nombre de "Pablo Pizzurno" en un local alquilado; siendo en 1956 renombrada como "Patria Libre" y en 1945 trasladada al actual edificio de calle Mitre, el que fue construido en 1907 y al que, durante el paso del tiempo, se le fueron haciendo mejoras y ampliaciones.

Este evento tendrá lugar este sábado 6 de septiembre, a partir de las 21:00, en las instalaciones del Club Atlético Sarmiento, con entrada voluntaria. La peña contará con la participación de destacados artistas, quienes pondrán en escena lo mejor de la música regional.

Artistas

La cartelera artística incluirá a Padularrosa Romero, una de las agrupaciones chamameceras más importantes de la ciudad de Victoria, con una vasta trayectoria que la ha llevado a recorrer el litoral argentino y a pisar los principales escenarios del género.

También se presentará el joven cantautor Nahuel Borrá, de la ciudad de Viale, quien ha logrado gran éxito con sus recientes presentaciones.

Además, el grupo local Generación Folklore pondrá su estilo único al servicio del público, mientras los estudiantes de la escuela ofrecerán su propio repertorio artístico, con presentaciones que reflejan su talento y dedicación.