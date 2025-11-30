Crespo.- El Taller de Escritura Creativa que dicta la profesora Milena Frank en la Biblioteca Popular Orientación, está organizando una Peña Literaria para el miércoles 17 de diciembre a partir de las 20.30. Se realizará en el espacio verde aledaño a la sede de la Biblioteca. Será al aire libre con entrada libre y gratuita. El objetivo es proomover la lectura y la creación literaria, además de presentar la producción que durante el año realizó el Taller Literario.

El altercado y otros relatos

La profesora Frank comentó a Paralelo 32 que el grupo de 12 personas que participan del taller, este año concretó un libro de relatos titulado ‘El altercado y otros relatos’. Fue editado por la editorial Reloj de Arena de Nogoyá y se presentó en agosto pasado. El cuento ‘El altercado’, que inaugura las páginas del libro, fue una creación colectiva de ocho integrantes del taller. Cada participante elaboró otros relatos que se incluyeron en la edición final.

Junto a Frank, integran el taller y participaron del libro Alicia Del Mestre, Miriam Doris Cabrera, Liliana Müller, Javier Unrrein, Darío Caballero, Sandra Mendez, Magalí Bernhardt, Agustina Mendoza, Silvia Di Franco, Olga Jacob y Noelia Piedrabuena.