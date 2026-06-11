Crespo- Este viernes 20 de octubre se realizará una nueva edición de la tradicional peña familiar de la Escuela de Educación Integral Nº 11 “Remedios Escalada de San Martín”, en el marco de las actividades programadas por el mes de las Personas con Discapacidad.

El programa se desarrollará en el Salón de la Parroquia “San José” a partir de las 21 hs con la presencia de Litoral Tagüe, La Clavija, Cantares de mi Entre Ríos, Amanecer de Mi Tierra y números artísticos de alumnos de la institución.

La entrada será libre y gratuita. Habrá servicio de cantina a cargo de A.C.A.D.M.E.