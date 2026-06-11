Aldea María Luisa- El sábado 23 de febrero a la noche se llevará a cabo la Peña Aldea María Luisa Canta y Baile. Actuarán Las Voces de Montiel, Ballet El Remanso, Pablo Laiker, Sofía y Valentino Mansonillo y Las Hermanas Vargas, cerrando la noche Cuarteto Madrigal.

La entrada será libre y gratuita y habrá servicio de cantina con venta de empanadas, choripanes y pizzas, además de bebidas frías.

Organiza la propuesta la comisión parroquial con la colaboración de la Junta de Gobierno de Aldea María Luisa.