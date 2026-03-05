El guionista y escritor Pedro Saborido, reconocido por su trabajo en Peter Capusotto y sus videos, dialogó con el programa radial Tanto de Todo y anticipó cómo será “Historias Argentinas”, el espectáculo que presentará junto al historiador Felipe Pigna el próximo 27 de marzo a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.

La propuesta combina historia, reflexión y humor para abordar distintas miradas sobre la identidad del país y los procesos históricos que todavía dialogan con el presente. Según explicó Saborido, la idea surgió de manera natural a partir del intercambio entre ambos:

“Fue entendernos mutuamente: yo entendiendo a Felipe como historiador y él a mí como humorista. Los temas pasan de un lado al otro y ahí aparece ese diálogo entre la historia y cómo vivimos hoy en los territorios”.

Durante el espectáculo, los dos recorren conceptos clásicos de la historia argentina, como “civilización y barbarie”, las tensiones políticas o la construcción de la identidad nacional, pero desde una mirada cercana, cotidiana y muchas veces humorística.

Para Saborido, esa combinación genera un clima particular con el público:

“La charla es graciosa, muy divertida, pero también aprendés. Hablamos de temas que ya conocés, pero siempre aparece algo distinto”.

Humor, historia y presente

Uno de los puntos centrales del espectáculo es la forma en que los procesos históricos dialogan con la actualidad. Sin embargo, lejos de ofrecer respuestas cerradas, la propuesta busca generar reflexión.

En ese sentido, el humor aparece como una herramienta para atravesar el contexto social y político actual.

“El humor no es la solución a los problemas, pero es una manera de mirarlos. Es como un analgésico para atravesar este momento”, explicó Saborido.

El creador también remarcó que la historia permite tomar distancia de los conflictos del presente y entender que muchas tensiones que parecen nuevas ya se vivieron antes en el país.

Una experiencia colectiva

Saborido destacó además el valor de los encuentros presenciales en tiempos donde gran parte de las interacciones pasan por redes sociales.

Según relató, muchas personas llegan al espectáculo incluso solas, pero encuentran allí un espacio de encuentro con otros que comparten intereses similares.

“La gente viene, se reúne, se ríe y se va mejor de lo que llegó. Esa es un poco la idea”.

“Historias Argentinas” propone así una mezcla de charla, análisis histórico y humor que invita a mirar el país desde distintos ángulos, con la premisa de reflexionar sin perder la risa.

El espectáculo se presentará el 27 de marzo a las 21 horas en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, con entradas disponibles a través de la plataforma Gradaticket.