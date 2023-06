“A ningún presidenciable le sobra nada. En 2021 representamos a más de 130 mil entrerrianos, creo que no es un número menor. Con mucho menos de eso se gana o se pierde la provincia. Quien no lo entienda de esta manera le estará privando a los entrerrianos la posibilidad de cambiar y de darle musculatura política a Juntos en la Nación”, señaló.

Galimberti entiende que el pegado múltiple fortalece la competencia y le da volumen político a Juntos por el Cambio, no sólo en el orden nacional sino también, hacia abajo, en los gobierno locales. «Hay algunas visiones que, a mi juicio, están haciendo una lectura política inadecuada, porque ponen el foco sólo en un cargo, de todos los que se van a votar, y eso termina originando problemas, sobre todo, en las comunas y juntas de gobierno. Nosotros hacemos política para ganar la gobernación pero también para acompañar a que cada uno de los candidatos de Juntos por el Cambio gane en sus localidades«

En cuanto a la definición de los pegados, con las boletas nacionales, señaló: «Es un tema que venimos conversando y que se resolverá en los próximos días. No le resto importancia, pero estamos enfocados en otra cosa. Somos parte de un frente y si las fórmulas presidenciales se mixturan lo razonable es que haya pegado múltiple. Como sea, en cualquier escenario, los entrerrianos nos van a encontrar en el cuarto oscuro, con boleta larga, con boleta o sin boletas«, ironizó.

Galimberti ve a la elección provincial como un escollo difícil. Reitera, en todos lados, que no vaya a ser cosa que quienes se compraron el traje con Ahora 12, para estrenar en diciembre, no lo puedan usar. Insiste en que no hay nada ganado, ve al peronismo fortalecido y recuperado y en amesetamiento en algunos candidatos de Juntos.

“Plantear la exclusividad del pegado es una señal de debilidad. Hay precandidatos amesetados o que han caído en la consideración de los entrerrianos. Lo nuestro es todo crecimiento. Con un peronismo recuperado y competitivo, con la irrupción de Milei con su boleta en los cuartos oscuros de Entre Ríos, y con nuestro espacio que no para de crecer es lógico que algunos dirigentes manifiesten su preocupación y pretendan bajarnos el precio para capitalizar nuestro desarrollo. Pero eso no ocurrirá, porque detrás de mi precandidatura hay precandidaturas de casi 230 gobiernos locales que ya hemos consolidado”, señaló.

El precandidato de «Juntos Entre Ríos Cambia» remarcó que hay que restarle importancia a esas operaciones, que siempre las hay y que se intensificarán en la próxima semana, añadiendo que para él, el valor de la palabra es fundamental. «En 2021 pasó lo mismo y finalmente hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso mismo pasará ahora y el 25 de junio, con las listas presentadas, muchos van a tener que borrar lo que escribieron«, indicó.

Galimberti transita los días previos a la presentación de listas con tranquilidad. Esta semana presentó a Rubén Carrozzo como su precandidato a Intendente en Gualeguaychú, a Marcelo Borghesan en Chajarí, a Sergio Navoni en Victoria y sigue su recorrida territorial. Estuvo en Victoria y Gualeguay y este viernes recorrió Nogoyá, Lucas Gonzáles y varias localidades del departamento Paraná.

Finalmente, Galimberti anticipó que la semana entrante se abocará a cerrar el armado electoral provincial y que, sobre el final del proceso se definirá quién lo acompañará en la fórmula como vicegobernadora. «En la recorrida venimos hablando con los dirigentes y militantes de toda la provincia. Hay varios nombres que fueron surgiendo y los vamos evaluando para tomar una decisión y ofrecerle a los entrerrianos una fórmula atractiva y competitiva», concluyó

Cabe aclarar que estas declaraciones son en respuesta a lo publicado por Pagina Politica donde un armador de Frigerio manifesto que “No es condicionar, sino evitar confusiones en el cuarto oscuro. No es que pretendemos impedir que Pedro (Galimberti) pegue con nadie. No tenemos el estilo de imponer, alentamos el espíritu de libre competencia. Lo que pedimos es que los presidentes elijan a un gobernador”.