El Gobierno Nacional determinó que varios peajes en importantes rutas y conexiones viales serán gratuitos durante las próximas semanas, tras la decisión de no renovar el contrato de concesión con la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA). Esta medida impactará en la Autovía Mercosur y en los puentes Rosario-Victoria y Zárate-Brazo Largo, generando consecuencias tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector.

Peajes que dejarán de cobrar

Desde el 8 de abril, cuando finalice la prórroga otorgada a CRUSA en abril de 2024, las barreras serán levantadas en los peajes de Zárate, Yerúa, Isla La Deseada, Colonia Elía y Piedritas. La concesión abarcaba las Rutas Nacionales 14, 174 y 12, tramos clave para la conectividad y el transporte de mercancías y pasajeros.

Un interregno de seis meses sin cobro

Según las disposiciones gubernamentales, esta situación se extenderá por al menos seis meses, hasta que finalice el proceso de licitación para adjudicar nuevamente la operación de estos corredores a otra empresa privada. CRUSA, que obtuvo la concesión en la década de 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem, se verá obligada a prescindir de sus empleados debido al cese de su actividad.

El reclamo por los despidos

El impacto laboral de esta medida genera preocupación, ya que al menos 500 trabajadores podrían quedar desempleados. Gustavo Rossi, presidente del Partido Laborista Argentina, expresó su inquietud en una entrevista con Canal E: "El Gobierno Nacional decidió no prorrogar la concesión y esto deja a 500 trabajadores en la calle". Si bien reconoció que "la decisión de no renovar es política y respetable", criticó que "el Estado no tiene la infraestructura ni el personal adecuado para hacerse cargo" de la operación de los peajes, señalando que "Vialidad Nacional se ha convertido en una gran oficina sin operatividad".

Rossi también puso el foco en la incertidumbre laboral que enfrentarán los empleados de CRUSA en el periodo de transición, ya que la nueva licitación recién estaría lista en septiembre u octubre. "¿Qué pasa con esos trabajadores en ese lapso?", cuestionó, sin una respuesta clara sobre si podrán ser absorbidos por la próxima empresa que se haga cargo de la concesión.

Mientras tanto, los usuarios del corredor víal verán una reducción en sus costos de viaje, aunque la falta de una administración clara podría generar problemas en el mantenimiento de las rutas afectadas.