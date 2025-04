El lunes pasado el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (*) emitió un laudo de 147,1 millones de dólares en favor de Webuild S.p.a (antes Salini Impregilo) en su arbitraje contra la República Argentina. La disputa se originó a partir de la terminación del contrato de concesión relacionado a la construcción del viaducto Victoria Rosario. La indemnización incluye 97,4 millones de dólares por daños y perjuicios y 49,6 millones en intereses devengados.

La firma Webuild alegó que nuestro país rompió el equilibrio económico de la concesión con la promulgación de la Ley de Emergencia del 2002, que convirtió unilateralmente todos los contratos denominados en dólares estadounidenses a pesos (pesificación ). Esto ocurrió durante el corto mandato como presidente de Eduardo Duhalde (01/2002-05/2003). La empresa argumentó que las medidas del gobierno perjudicaron gravemente su inversión, lo que representó una pérdida total. Además “rescindieron el contrato con pretexto y no proporcionaron compensación por el daño económico sufrido tanto por Webuild como por su vehículo operativo Puentes del Litoral SA”.

Según la información recabada por Paralelo 32 a un operador que trabaja en una consultora internacional, el caso se deriva de un contrato de concesión firmado en 1998 entre Argentina y un Consorcio liderado por Webuild, a quien se le adjudicó la licitación para el diseño y construcción de un corredor de infraestructura crítica en el litoral argentino. El mismo incluyó carreteras, terraplenes y un puente atirantado de 608 metros de longitud que une las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Para la ejecución de la obra el consorcio constituyó a Puentes del Litoral SA como concesionaria. La construcción comenzó ese mismo año, cabe destacar que esta es solo una parte del reclamo, porque se lauda específicamente con Webuid, que participó con un 26 % en Puentes e informó haber invertido 33,2 millones de dólares.

La concesionaria estaba integrada por las empresas Hochtief de Alemania, que posee el 26% de las acciones, y la italiana Impregilo (hoy Webuild ) con otro 26%. Tenía además como socios locales a los grupos Roggio y Macri, con un 20% cada uno, y Techint con el 8% restante.

Presuntamente los otros integrantes del consorcio también -por cuerda separada- reclaman por una inversión que no se cobró en el marco del contrato.

Un poco de historia

La concesionaria Puentes del Litoral SA disolvió la sociedad, según lo publicado en el Boletín Oficial con fecha 30 de julio del 2014, dando cuenta que “la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria resolvió el 30/06/14 la disolución anticipada de la sociedad por pérdida del capital social”. La empresa decidió blanquear una situación anómala que se venía produciendo desde la habilitación del viaducto, cabe recordar que el peaje para automóviles se determinó en 9 pesos (9 dólares según contrato). Toda la obra se realizó teniendo como parámetro la moneda norteamericana.

Desde nuestra redacción no podemos dejar de mencionar el paralelismo de esta noticia con lo que ocurre con nuestro país en materia de credibilidad, cuando no llegan las inversiones o los prestamos nos cuestan el doble del interés del que pagan otros países, no podemos protestar ante estas evidencias y refleja lo que nos pasa.

Adenda

CIADI es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Los gobiernos han acordado que el CIADI sea el foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y Estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, así como en numerosos contratos y legislación en materia de inversión, que específicamente queda patentado en estos documentos. Es un brazo del Banco Mundial para todo tipo de mediaciones.