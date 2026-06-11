Luego de su conflicto discográfico, Paulo Londra se prepara para volver a la música este 2022. Durante las últimas horas, el cordobés se mostró trabajando en el estudio y estaría preparando una colaboración con su amigo Lit Killah.

“Se juntaron los extraterrestres, papi”, escribió en sus historias de Instagram, donde se mostró junto al productor Daniel Ismael Real (Big One).

Vale recordar que a principios de noviembre trascendió que el trapero había llegado a un acuerdo en Miami. Por eso, comenzó a gozar de total libertad para poder hacer música.

El cantante de 23 años fue uno de los primeros en ganar popularidad dentro del mundo de la música urbana, y fue punta de lanza para que otros artistas lograran repercusión.