Nogoyá.- El Colegio de Árbitros de la Asociación Argentina de Fútbol, sumó nuevos integrantes que impartirán justicia en los encuentros oficiales de la entidad. El hecho fue resonante para la zona ya que se incluyó a árbitros que integran la Unión Deportiva de Ligas de Nogoyá y Tala, como son Lautaro Castañola de Nogoyá y Paula Eisenacht de General Ramírez, esta última es de las primeras mujeres entrerrianas que arbitrarán partidos oficiales de AFA junto a Brisa Zapata de la liga concordiense.

En diálogo con Paralelo 32, la ramirense dio cuenta de sus sensaciones acerca de este acontecimiento histórico: “Las sensaciones son las de cumplir un sueño porque hace 11 años que estoy en el arbitraje y siempre digo que si aguanté tanto tiempo desde que empecé fue porque aspiré a un poco más. Desde que comencé en el arbitraje varias personas me hicieron notas, entrevistas para los diarios, la radio y la televisión acá en la zona. El otro día me puse a mirar las primeras notas que yo daba y hablaba de un contrato en AFA y ¿por qué no soñar con eso? De pronto, siento que ese sueño se hizo realidad. La verdad que no sabía lo que era sentir que un sueño, que como digo, los sueños no se cumplen si no se los trabaja, y yo de verdad puse todo lo que estaba a mi alcance para que este se haga realidad. Nada me salió gratis y nada fue fácil. También hay que entender que al final todas esas frases que uno lee sobre el sacrificio, esfuerzo, de no aflojar y no rendirse, terminan siendo todas ciertas. Tuve golpes duros en el arbitraje pero, siempre volví a levantar la cabeza”.

Los inicios para Paula no fueron nada fáciles, ella opta por definirlos como raros, porque confiesa que nunca jugó al fútbol pero eso no impedía que se detuviera su sueño de ser árbitra.

Allegados a Paula, mientras estudiaba en Santa Fe, le abrieron las puertas al arbitraje y le propusieron ir a la liga santafesina para empezar a dirigir a los más chiquitos y hacer de planillera en Futsal. “Así arranqué, luego, estuve seis años en la liga de Santa Fe; cuando me volví a mi ciudad justo presentaban un proyecto de árbitros en Nogoyá, así que me propusieron seguir dirigiendo. En un principio dije acá se termina, no dirijo más. En su momento yo estaba acá en Ramírez y viajaba igual a Santa Fe los fines de semana a dirigir porque era un laburo; todos los lunes iba a cobrar la plata a la Liga, con lo que subsistía en la semana. Cuando yo vengó acá, como traía experiencia, me pusieron en tabla de méritos, lo cual te ayuda a escalar para dirigir en la Federación Entrerriana, entre otras cosas. También iba a rendir las pruebas físicas y a capacitaciones y demás” recuerda la flamante arbitra de AFA.

Por mucho tiempo Paula fue la única mujer en impartir justicia en encuentros de la UDL, hasta hace poco tiempo que se sumo una nueva mujer, “Nosotras vamos abriendo camino y se va haciendo cada vez más cuesta abajo, cada vez con menos piedras. Las chicas que están dirigiendo a nivel nacional e internacional también me fueron abriendo el camino a mí, y yo se los voy abriendo a las que siguen atrás; me parece que es un trabajo de hormiga pero, lo estamos logrando y mucha gente se está dando cuenta de eso. Antes, cuando entraba a la cancha a dirigir, escuchaba frases como “mirá una mujer”, y ahora ya no escucho más eso.

Ahora Paula tiene espera la designación para dirigir a partir del mes de junio, “debo prepararme para eso ya que hay varias cosas que seguramente cambien en este nivel y, de acuerdo a ello, veré como es todo. Ansiosa por hacer las cosas bien, cumplir con las expectativas y cuidar ese lugar que me dieron”, dice Paula desde su humildad.