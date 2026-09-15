Un operativo de control vehicular realizado en el Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, en el norte de Entre Ríos, terminó con el secuestro de 20 kilos y 720 gramos de cocaína y la detención de cinco personas, según informó la Policía de Entre Ríos.

El procedimiento se llevó adelante el pasado jueves, en el marco de los controles fronterizos impulsados por el Ministerio de Seguridad y Justicia a través de la fuerza provincial.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron primero la marcha de un Fiat Siena rojo, en el que viajaban cuatro hombres mayores de edad oriundos de Chaco, Santa Fe y Córdoba.

De manera simultánea, fue detenido un Volkswagen Bora gris que circulaba detrás del primer vehículo en dirección norte-sur. El automóvil era conducido por un hombre domiciliado en Resistencia, Chaco.

La detección de la droga

Durante el procedimiento intervino la División Canes de la Policía. La perra detectora de narcóticos Lila reaccionó frente a la puerta trasera izquierda del Volkswagen Bora, lo que alertó a los efectivos sobre la posible presencia de estupefacientes.

A partir de esta situación se dio intervención al Juzgado Federal de Paraná, desde donde se dispuso la participación de personal de la División Toxicología de la Jefatura Departamental La Paz.

Con la presencia de testigos civiles y de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes, los efectivos realizaron una inspección detallada del vehículo.

Según informó la Policía, fueron encontrados 20 panes compactos envueltos en papel film azul, ocultos en las puertas y en compartimentos ubicados debajo del capot.

Las pruebas de campo realizadas durante el procedimiento determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 20 kilos con 720 gramos.

Cinco personas detenidas

La inspección realizada con la División Canes sobre el Fiat Siena había arrojado resultado negativo. Sin embargo, las tareas investigativas posteriores permitieron establecer, según la Policía, una vinculación entre los ocupantes de ambos vehículos.

A partir de esa situación, la Justicia Federal dispuso el secuestro de la droga, los dos automóviles, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Además, ordenó la detención e incomunicación de las cinco personas involucradas en el procedimiento.

La investigación quedó a disposición de la Justicia Federal de Paraná, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes a partir de las evidencias incorporadas a la causa.