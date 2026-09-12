El debate sobre el futuro de las PASO en Entre Ríos volvió a ocupar el centro de la escena política provincial luego de que el gobernador Rogelio Frigerio se pronunciara a favor de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Frente a esa posibilidad, tres intendentes jóvenes del peronismo entrerriano expresaron una postura conjunta en contra de la eliminación del sistema. Se trata de Gustavo Bastián, de San José; Damián Arévalo, de San José de Feliciano; y Laura Rupp, de El Pingo.

Los tres sostienen que las primarias permiten que la ciudadanía tenga participación en la definición de candidaturas y cuestionan que, sin ese mecanismo, las decisiones puedan quedar concentradas en las estructuras partidarias.

“Que los candidatos los elija la ciudadanía”

Uno de los principales argumentos de los intendentes es que las PASO fueron creadas para ampliar la participación en la selección de candidatos.

“Las PASO surgieron para que la ciudadanía, y no solo las cúpulas o ‘aparatos’ partidarios, elija a los candidatos de cada espacio político”, sostuvo Arévalo.

Desde esa mirada, advierten que la eliminación del sistema podría favorecer nuevamente acuerdos internos entre dirigentes.

“Las candidaturas vuelven a resolverse en acuerdos a puerta cerrada, a dedo, ya sea de un gobernador o un grupo pequeño de dirigentes”, cuestionaron.

Advierten por el impacto en las minorías políticas

Consultados sobre si la eliminación de las PASO tendría un perjuicio particularmente fuerte para el peronismo, los tres intendentes plantearon que el impacto sería más amplio.

“Creemos que es para todos”, afirmaron.

Según su análisis, las primarias también permiten que minorías, dirigentes emergentes y nuevas alternativas políticas puedan competir dentro de un mismo espacio y disputar candidaturas.

Por eso consideran que, sin ese mecanismo, las estructuras partidarias tradicionales podrían recuperar un mayor control sobre el armado de listas.

“Al eliminarlas, las cúpulas tradicionales consolidan el control total del armado de listas”, señalaron.

Cuestionan el argumento del ahorro electoral

Otro de los puntos que plantearon Bastián, Arévalo y Rupp es el argumento económico utilizado para discutir la continuidad de las PASO.

Para los intendentes, detrás del debate sobre el costo de las elecciones existe principalmente una decisión de carácter electoral y estratégico.

“Se usa esa muletilla, pero es una opción o decisión electoral”, manifestaron, en referencia a los planteos vinculados con la cantidad de jornadas electorales que debe afrontar la ciudadanía.

Rupp: “Les cae mal la democracia”

La intendenta de El Pingo, Laura Rupp, utilizó una expresión más dura al referirse a la propuesta de eliminar las primarias.

“Les cae mal la democracia, les cae mal la participación popular, ellos volverían con gusto al voto censitario”, afirmó.

Desde su perspectiva, la eliminación de las PASO implicaría reducir las posibilidades de participación de los ciudadanos en la definición de las candidaturas.

Los tres dirigentes consideran que los partidos deben contar con mecanismos que permitan legitimar a sus candidatos mediante la participación electoral.

El peronismo debería tener su propia interna si no hay PASO

Los intendentes también plantearon qué debería hacer el peronismo entrerriano si finalmente las PASO son eliminadas en el ámbito provincial.

Su propuesta es que el partido construya un mecanismo interno de participación que permita que los afiliados puedan intervenir en la definición de las candidaturas.

“Si no hay primarias abiertas, el partido debe garantizarlas puertas adentro”, sostuvieron.

Y agregaron: “No hay que tenerle miedo al voto de los afiliados ni a la discusión territorial. Si nos quitan una herramienta legal, debemos construir una herramienta interna transparente que legitime a los candidatos en las urnas y no en una mesa de café”.

Críticas a una posible lista de unidad

El posicionamiento de Bastián, Arévalo y Rupp también alcanza a las versiones sobre una eventual lista única para la Gobernación de Entre Ríos.

Los tres intendentes cuestionaron especialmente la posibilidad de que una definición de ese tipo se construya sin participación de los dirigentes del interior.

Su postura, afirmaron, es “clara e inamovible”.

“Cualquier proyecto que busque representar a la provincia debe construirse de abajo hacia arriba”, remarcaron.

En ese sentido, plantearon que no se puede avanzar con una lista definida “entre cuatro paredes”, sin participación de intendentes, senadores, diputados, militantes y dirigentes del interior.

“La unidad no puede construirse entre cuatro paredes”

Los intendentes aclararon que su planteo no implica rechazar los nombres que puedan surgir como posibles candidatos.

El cuestionamiento está puesto en la forma en que se construye la representación política.

“Inclusive con nombres de grandes compañeros y compañeras que sin dudas serán grandes y buenos representantes del PJ. Pero no se puede decir ‘estos candidatos son la unidad y el que está en contra conspira contra el partido’”, expresaron.

Para los tres dirigentes, las bases partidarias deben tener un papel central en cualquier definición electoral.

“Las bases no son un decorado electoral; son la fuerza viva de nuestro movimiento y se las tiene que escuchar sí o sí”, afirmaron.

“La unidad es el camino, pero no a cualquier costo”

En el cierre de su planteo, Bastián, Arévalo y Rupp defendieron la búsqueda de unidad dentro del peronismo, aunque marcaron límites sobre la manera de alcanzarla.

“La unidad es el camino, pero no a cualquier costo”, sostuvo Arévalo.

Los intendentes reclamaron que el peronismo entrerriano discuta previamente qué proyecto político pretende ofrecer a la sociedad y qué perfil necesita la provincia.

“Sentémonos nosotros y debatamos qué queremos, qué proyecto y qué perfil necesitan los entrerrianos”, plantearon.

También dejaron una advertencia frente a la proximidad del calendario electoral: “No hagan pasar el tiempo para que después estemos cerrando listas a dedo y apurados”.

Para los intendentes, las internas también pueden fortalecer al PJ

La posición de los tres dirigentes es que una interna no necesariamente representa una ruptura.

Por el contrario, sostienen que, cuando se desarrolla de manera transparente, puede contribuir a movilizar y fortalecer a una fuerza política.

“Las internas bien entendidas dinamizan, movilizan y fortalecen; el arrebato de la lapicera lo único que genera es desencanto y dispersión”, afirmaron.

Así, el debate sobre las PASO en Entre Ríos queda vinculado para estos intendentes a una discusión más amplia: cómo se definirán las candidaturas, qué participación tendrán las estructuras territoriales y de qué manera el peronismo buscará construir una eventual unidad de cara al próximo escenario electoral.

“Para ganar y gobernar bien, necesitamos una unidad legítima y construida de cara a la gente”, concluyeron.