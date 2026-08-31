El embarazo y el nacimiento son momentos que pueden estar atravesados por expectativas, miedos, dudas y también por una enorme emoción. Para Silvia Salomón, licenciada en Obstetricia y partera, una de las claves para transitar ese proceso de una manera más saludable está en contar con información confiable, profesionales que acompañen y una red de apoyo.

En una entrevista con Mariana Rupp en el programa La Hora Dorada, emitido por la señal de streaming Flop!TV a través de Paralelo 32, Salomón repasó su trayectoria profesional y habló sobre cómo cambiaron las formas de acompañar los embarazos y nacimientos durante los últimos años.

Actualmente trabaja principalmente con atención domiciliaria y acompaña a mujeres durante el embarazo, el trabajo de parto y la lactancia, además de desarrollar su actividad junto a otros profesionales.

“Me gusta decirme partera”

Salomón se recibió de obstétrica en 2010 y diez años después completó la licenciatura. Aunque reconoce que la denominación formal es licenciada en Obstetricia, prefiere definirse como partera, porque considera que esa palabra representa mejor su profesión.

Su acercamiento a la carrera no fue inmediato. Al terminar la escuela secundaria tenía interés por el área de la salud y el trabajo con niños, hasta que conoció la carrera de Obstetricia.

“Me empezó a gustar, me empezó como a llamar. Tenés ese llamadito que si quiero, me parece que es por acá”, contó durante la entrevista.

Con el tiempo, la experiencia profesional también fue modificando su mirada sobre el acompañamiento de las mujeres.

Del parto estructurado al nacimiento respetado

Uno de los principales cambios que identifica Salomón está relacionado con la manera de entender a la mujer durante el embarazo y el nacimiento.

Según explicó, durante su formación predominaba una atención más estructurada, en la que muchas veces la mujer era considerada “como un número, como una camilla”, sin contemplar suficientemente sus sentimientos, su historia, sus creencias o su contexto social.

La evolución de los conocimientos y la incorporación del concepto de parto respetado modificaron ese enfoque.

Hoy, sostuvo, el acompañamiento debe contemplar los deseos y necesidades de cada mujer y su familia, brindar información actualizada y evitar imponer decisiones desde el lugar profesional.

“Siempre brindar la información certera, actualizada, acompañarla sin juzgar”, resumió.

Para la partera, ese cambio permite vivir de otra manera el embarazo, el trabajo de parto, el nacimiento, la lactancia y la crianza.

El miedo al dolor y los mitos sobre el parto

La entrevistada también se refirió a uno de los principales temores que aparecen durante el embarazo: el dolor del parto.

Consideró que muchas mujeres llegan a ese momento con miedo porque desconocen cómo funciona el trabajo de parto y porque buena parte de las imágenes que reciben a través de películas, redes sociales u otros contenidos están asociadas al sufrimiento.

Sin embargo, remarcó que existen distintas herramientas para atravesar el dolor y que también hay alternativas médicas para aliviarlo.

“Piensan que son 12 horas de dolor extremo, y no es así”, sostuvo, al insistir en la importancia de recibir información adecuada durante el embarazo.

También mencionó otros mitos relacionados con el pujo y los cambios corporales posteriores al nacimiento, que pueden generar preocupación en las futuras madres.

Para Salomón, una mujer informada puede afrontar el nacimiento con más herramientas y participar de manera activa en las decisiones relacionadas con su experiencia.

Redes sociales: información sí, pero con respaldo profesional

Las redes sociales se transformaron en una fuente habitual de información para quienes atraviesan un embarazo. Para Salomón, pueden ser una herramienta positiva siempre que los contenidos tengan respaldo científico y provengan de profesionales capacitados.

El problema aparece, explicó, cuando se presentan como información profesional experiencias personales o recomendaciones de personas sin formación específica.

“Siempre para mí la información, sea de donde sea que esté, o de donde la busquemos, siempre tiene que estar certificada”, planteó.

Al mismo tiempo, advirtió que el acceso permanente a información digital no debería reemplazar el contacto directo con los profesionales.

Considera importante que durante los controles exista tiempo para hacer preguntas, plantear dudas y construir un vínculo con quienes acompañarán el nacimiento.

“Hay que hacer un equilibrio”, resumió.

Puerperio: una etapa que todavía cuesta visibilizar

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el puerperio, una etapa que, según Salomón, todavía permanece poco visibilizada.

Después del nacimiento aparecen múltiples desafíos al mismo tiempo: los cambios hormonales, la recuperación del cuerpo, el aprendizaje de la lactancia y la adaptación a la llegada del bebé.

“Son muchas cosas que suceden en esa etapa”, explicó.

Por eso consideró fundamental contar con una red de apoyo, integrada por familiares, amigos y profesionales.

La posibilidad de pedir ayuda y sentirse acompañada puede hacer una diferencia importante durante un período que puede resultar especialmente exigente para las madres.

Menos nacimientos y más cesáreas

Durante la conversación también se refirió a dos fenómenos que observa desde su experiencia profesional: la disminución de los nacimientos y la presencia de una elevada proporción de cesáreas.

Sobre la natalidad, señaló que la cantidad de nacimientos disminuyó de manera notoria en los últimos años y vinculó el fenómeno con diferentes factores relacionados con la vida actual, entre ellos las decisiones personales y las condiciones laborales.

Respecto de las cesáreas, aclaró que existen situaciones médicas en las que son necesarias, pero también mencionó otros factores que pueden influir en la decisión.

Entre ellos aparecen el miedo al dolor, la preferencia de algunas mujeres por conocer de antemano el día y la hora del nacimiento y las prácticas de los propios profesionales.

Una profesión que acompaña a las mujeres durante toda la vida

Salomón remarcó además que el trabajo de las parteras no se limita al embarazo y al nacimiento.

Según explicó, su campo de acompañamiento abarca diferentes etapas de la vida de las mujeres, desde la adolescencia hasta la menopausia, con acciones vinculadas a la prevención, la salud y el bienestar.

“Vivimos para ellas, digamos, para poder lograr su bienestar y su salud”, expresó.

En ese sentido, consideró importante que la comunidad conozca mejor el rol de las profesionales de Obstetricia y confíe en su trabajo como parte de los equipos de atención.

“Que lo viva feliz”

Como cierre de la entrevista, Salomón dejó un mensaje para las mujeres que están atravesando su primer embarazo: vivir el proceso, informarse y buscar acompañamiento.

“Que lo viva feliz, de la mejor manera, que disfrute cada momento porque es maravilloso”, recomendó.

En Crespo, destacó, existen profesionales y espacios donde las futuras madres pueden acceder a consejería, preparación y acompañamiento, además de generar redes con otras familias.