Un violento hecho de sangre conmocionó al departamento Diamante en la noche del martes, cuando un hombre de 53 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego y el principal sospechoso es su propio hijo, quien permanece prófugo. El episodio ocurrió en la isla Puesto Número 3, a la altura del kilómetro 463 del río Paraná, frente a Puerto Gaboto, en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos.

La víctima fue identificada como Luis “Quique” Berón, de 53 años. Según las primeras informaciones oficiales, el crimen se produjo tras un altercado familiar. El jefe departamental de Policía de Diamante, comisario Mario Cellis, confirmó que “de acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, se habría producido una discusión entre un padre y su hijo, durante la cual el joven efectuó un disparo de arma de fuego que impactó en la víctima”. Como consecuencia del ataque, el hombre cayó al río Paraná y hasta el momento permanece desaparecido.

De acuerdo a testimonios preliminares, el conflicto se habría originado cuando el hijo, Luis Berón, de 22 años, intentaba salir del lugar en una embarcación que presentaba desperfectos mecánicos y no lograba arrancar. En ese contexto, el padre subió al castillete de la lancha y fue allí cuando el joven, presuntamente, efectuó un disparo con una escopeta que lo alcanzó. Tras el hecho, el acusado se dio a la fuga internándose en la isla, que tiene una extensión aproximada de 7.000 hectáreas.

Doble operativo de búsqueda

Desde la medianoche, se desplegó un importante operativo de búsqueda en la zona. Por un lado, las fuerzas de seguridad intensifican el rastrillaje para dar con el paradero del joven sospechoso, quien se encuentra prófugo y habría huido hacia la zona más densa de la isla.

La búsqueda se realiza de manera terrestre con apoyo de drones pertenecientes a la Policía de Entre Ríos, mientras que en forma paralela embarcaciones policiales y buzos tácticos trabajan en el río Paraná con el objetivo de localizar el cuerpo de la víctima. El comisario Cellis explicó en declaraciones a FM Diamante que el operativo presenta serias dificultades logísticas, ya que el lugar del hecho se encuentra a unas dos horas de navegación desde el puerto de Diamante.

Intervención judicial y fuerzas involucradas

En el procedimiento intervienen efectivos de la Jefatura Departamental Diamante, junto a personal de las divisiones Operaciones, Investigaciones y Policía Científica. Asimismo, se hizo presente la fiscal en turno del Ministerio Público Fiscal de Diamante, quien tomó intervención inmediata por tratarse de la jurisdicción correspondiente.

También colaboran en el operativo la Dirección General de Delitos Rurales y la Prefectura Naval Argentina, con asiento en Puerto Diamante. Las actuaciones judiciales continúan mientras se avanza tanto en la búsqueda del presunto autor del disparo como en el hallazgo del cuerpo de la víctima.