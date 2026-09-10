El Parque Solar Fotovoltaico de Paraná avanza hacia su puesta en funcionamiento. La obra, financiada íntegramente con fondos municipales, atraviesa una etapa de configuración, verificación y prueba de los distintos sistemas y equipos que permitirán comenzar a generar energía.

El proyecto se desarrolla sobre un predio de ocho hectáreas, ubicado al sur del Parque Industrial General Belgrano, donde se instalaron 10.400 paneles solares bifaciales.

Mientras se completan las tareas técnicas, también se realizan trabajos de nivelación y perfilado de las calles del predio, además de terminaciones en la sala de control y conexiones vinculadas con la iluminación.

Qué trabajos se realizan en esta etapa

Actualmente, los equipos técnicos trabajan en la configuración y verificación del sistema de monitoreo y control del parque.

La revisión comprende distintos componentes de la instalación, entre ellos:

Centro de transformación compacto.

Celdas.

Inversores.

Tableros.

Strings, que son las conexiones que agrupan los paneles solares.

Además, ya fue instalado un sistema inteligente de monitoreo y comunicación, que permitirá conocer el nivel de captación de energía de los paneles y calcular su rendimiento.

En paralelo, continúan las tareas de perfilado y nivelación de las calles públicas e internas, junto con trabajos de terminación en la sala de control y la conexión del alumbrado público y del tablero de iluminación general.

Una inversión municipal que busca generar ahorro

El jefe de Gabinete de Paraná, Santiago Halle, señaló que el proyecto se encuentra en su última etapa.

“Estamos ultimando los detalles para poner en funcionamiento el parque solar, que cuenta con 10.400 paneles y va a comenzar a producir energía limpia para la ciudad”.

El funcionario destacó además la magnitud de la inversión y estimó que, de acuerdo con la generación prevista, el Municipio podría recuperar el desembolso en un período de entre ocho y diez años.

La energía generada equivaldrá al alumbrado público LED

El Parque Solar está compuesto por 10.400 paneles solares bifaciales, instalados con una inclinación de 30 grados para favorecer su rendimiento durante todo el año.

La generación prevista será equivalente al consumo del alumbrado público LED de toda Paraná, lo que permitirá reducir el gasto municipal destinado a ese servicio.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó que se trata de una obra financiada completamente con recursos municipales.

“Esta obra está financiada 100% con fondos municipales y va a significar un ahorro importantísimo de dinero para el Municipio. El Parque Fotovoltaico producirá energía sustentable y limpia, y generará lo equivalente al alumbrado público LED de toda la ciudad”, sostuvo.

También tendrá un espacio educativo

El proyecto contempla además una sala de interpretación, pensada como un espacio para acercar el funcionamiento del parque a la comunidad.

Según explicó Halle, el objetivo es que los vecinos puedan conocer la infraestructura y que las escuelas de Paraná puedan realizar visitas para aprender sobre generación de energía renovable.

El funcionario también señaló que se tratará de uno de los parques de mayor escala de la región administrado por equipos técnicos y profesionales municipales.

Una obra que se retomó en 2025

El proyecto había sido licitado en 2023, pero posteriormente debió ser neutralizado debido a la situación económica nacional.

A comienzos de 2025, la Municipalidad de Paraná retomó los trabajos y continuó con la inversión necesaria para completar las distintas etapas de la obra.

La iniciativa busca incorporar generación propia de energía renovable a la infraestructura municipal y avanzar en una política vinculada con la sustentabilidad.

El próximo paso: las pruebas integrales

Con la configuración y revisión de los equipos en marcha, el siguiente paso será realizar los testeos integrales de la instalación, antes de avanzar hacia la puesta en funcionamiento definitiva.

De concretarse según lo previsto, el parque permitirá a Paraná contar con infraestructura propia para generar energía limpia a gran escala y producir un volumen equivalente al consumo del alumbrado público LED de la ciudad.

La obra combina así tres objetivos: generación de energía renovable, reducción de gastos municipales y desarrollo de infraestructura sustentable, con un proyecto que además busca incorporar una dimensión educativa para acercar la tecnología y las energías renovables a la comunidad.