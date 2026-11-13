El Parque Nacional Pre-Delta, en la ciudad de Diamante, informó que dos de sus senderos permanecen cerrados al público como consecuencia de las condiciones actuales del río Paraná. Mientras tanto, otros sectores del área protegida continúan habilitados para los visitantes.

De acuerdo con el estado informado por la administración del Parque, los circuitos presentan la siguiente situación:

Laguna Curiyú: cerrado.

cerrado. Las Lagunas: cerrado.

cerrado. Del Espinal: habilitado.

habilitado. Campo Sarmiento: abierto con normalidad.

Desde el área protegida advirtieron que las condiciones del río pueden modificarse con el paso de las horas y no descartaron que también deba cerrarse el sector conocido como La Jaula.

El río Paraná, en nivel de evacuación

La situación se da en un contexto de creciente del río Paraná. Según el registro de Prefectura Naval Argentina del miércoles 11 de noviembre, a las 8:00, la altura en el puerto de Diamante alcanzó los 5,52 metros.

La medición representó una suba de tres centímetros respecto del registro anterior. El río se encontraba en nivel de evacuación y con tendencia creciente.

Ante este escenario, se recomienda a quienes tengan previsto visitar el Parque Nacional Pre-Delta consultar las actualizaciones oficiales antes de trasladarse, ya que la disponibilidad de los senderos puede variar de acuerdo con la evolución del nivel del agua.