El crecimiento urbano del Barrio Parque del Lago llevó al Municipio de Crespo a concentrar distintas obras de infraestructura y servicios en uno de los sectores que en los últimos años incorporó nuevas viviendas y habitantes.

El sábado 29 de agosto, el intendente Marcelo Cerutti recorrió la zona junto a integrantes de su equipo de gobierno y mantuvo un encuentro con vecinos para repasar las intervenciones realizadas y recoger inquietudes sobre las necesidades del barrio.

Las tareas se enmarcan en el programa municipal ‘Mi Barrio en Obras’, que busca coordinar acciones de distintas áreas municipales a partir de las necesidades detectadas en cada sector de la ciudad.

14 cuadras de pavimento y nuevas obras hidráulicas

Entre las principales intervenciones realizadas en Parque del Lago, el Municipio informó la ejecución de 14 cuadras de pavimento, además de aproximadamente 500 metros de cordón cuneta y obras de entubado para mejorar el escurrimiento del agua durante los días de lluvia.

“Desde el inicio de la gestión, concretamos una importante intervención para este sector que está en constante desarrollo y crecimiento en viviendas y población”, señaló Cerutti.

El intendente sostuvo que el objetivo es avanzar con infraestructura que acompañe el crecimiento del barrio y permita mejorar las condiciones de circulación y habitabilidad.

Entre las calles intervenidas se encuentran Dr. Ramón Carrillo, Arturo Jauretche, Ponciano Jacinto Zaragoza, Dr. René Favaloro, Federación y Alemanes del Volga, además de trabajos de cordón cuneta en Hermanos Henkel y María Elena Walsh.

También comenzó la pavimentación de un tramo de Dr. René Favaloro, entre Tita Merello y Diamante hasta Federación.

Entubado para mejorar el drenaje

Uno de los trabajos de mayor relevancia se realizó sobre Dr. Ramón Carrillo, donde se ejecutó una obra hidráulica estructural mediante la colocación de cañería pluvial de PVC helicoidal de 500 milímetros de diámetro.

La intervención abarcó aproximadamente 320 metros, con cañerías a ambos lados de la calzada, para conducir el agua hacia el sector del arroyo.

También se realizó un entubado similar sobre Hermanos Henkel, entre Dr. René Favaloro y el arroyo, destinado al desagüe pluvial.

Estas obras apuntan a mejorar la capacidad de drenaje del sector y reducir las posibilidades de anegamiento durante episodios de lluvias intensas.

Más iluminación LED y mejoras en los espacios públicos

Otro de los ejes de la intervención fue la modernización del alumbrado público.

Se colocaron nuevas columnas y luminarias LED en distintos tramos de Dr. René Favaloro, Federación y Hermanos Henkel, mientras continúa el recambio progresivo de las luminarias existentes.

El objetivo planteado por el Municipio es alcanzar un barrio 100% iluminado con tecnología LED, con mejoras tanto en la iluminación como en la eficiencia energética.

El Parque del Lago, uno de los principales espacios recreativos del sector, ya cuenta con el 100% de sus luces LED. Allí también se realizaron trabajos de pintura de columnas, mantenimiento de equipamiento, colocación de nuevos juegos infantiles, podas correctivas y forestación.

Además, se concretaron mejoras en los baños, pintura del anfiteatro, reparaciones y pintura de la fuente y construcción de nuevas parrillas.

La plaza ubicada sobre Marcos Laferrara, entre María Elena Walsh y Arturo Jauretche, también fue intervenida con tareas de mantenimiento de juegos y bancos, forestación y mejoras en la iluminación.

Piedra basáltica para avanzar con la política de “Brosa Cero”

En las calles que todavía no cuentan con pavimento se realizaron trabajos de mantenimiento y mejorado mediante la colocación de piedra basáltica triturada.

Según explicó Cerutti, este material permite mejorar la transitabilidad y evita la generación de polvillo, en línea con la política municipal denominada ‘Calles con Brosa 0’.

La estrategia busca mejorar las condiciones de circulación en los sectores que aún esperan obras de pavimentación.

El Municipio trabaja en nuevas cuadras por consorcio

Durante la recorrida, Cerutti también destacó el trabajo administrativo que se viene realizando para conformar nuevas carpetas destinadas al Sistema de Construcción por Consorcio de Propietarios Frentistas por Ahorro Previo.

Se trata del mecanismo utilizado en Crespo para avanzar con nuevas cuadras de hormigón mediante la participación de los propietarios frentistas.

Piden reforzar los cuidados ante las lluvias

El encuentro con los vecinos también permitió abordar un aspecto clave para el funcionamiento de la infraestructura urbana: el correcto escurrimiento del agua y el cuidado del sistema sanitario.

Desde el Municipio recordaron algunas medidas preventivas:

Mantener limpias las canaletas y desagües pluviales de las viviendas.

Realizar correctamente las conexiones pluviales hacia el cordón cuneta.

Conectar al sistema cloacal únicamente las cañerías sanitarias.

No arrojar pañales, toallitas húmedas, prendas de vestir u otros residuos al sistema cloacal.

Depositar los residuos en los lugares correspondientes de acuerdo con el esquema de recolección domiciliaria separada en origen.

La recomendación apunta a evitar obstrucciones que puedan afectar tanto el drenaje de las calles como el funcionamiento de la red sanitaria.

Ante inconvenientes o consultas, los vecinos pueden comunicarse con la Municipalidad de Crespo al 495 1160.

Qué calles forman parte del Barrio Parque del Lago

De acuerdo con la delimitación establecida por la Ordenanza 68/01 del Concejo Deliberante de Crespo, el Barrio Parque del Lago está comprendido entre Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín, Misiones, Fraternidad y Alemanes del Volga.

Se trata de un sector que ha experimentado un crecimiento sostenido en materia de viviendas y población, lo que plantea nuevos desafíos para la infraestructura y los servicios.

‘Mi Barrio en Obras’: cómo funciona

El programa municipal ‘Mi Barrio en Obras’ tiene como objetivo detectar las necesidades de cada sector de Crespo y coordinar las intervenciones entre las diferentes áreas del Municipio.

Para definir las prioridades se contempla tanto la información recibida mediante Atención Ciudadana como las recorridas de funcionarios por los barrios.

De esta manera, el Municipio plantea una modalidad de trabajo que incorpora la mirada de los vecinos, quienes conocen de primera mano las dificultades y necesidades del lugar donde viven.

Atención Ciudadana

Los vecinos pueden realizar consultas, reclamos o solicitudes a través de: