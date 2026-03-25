La docencia entrerriana volverá a manifestarse en las calles este viernes con un paro de 24 horas y una movilización provincial en Paraná. La medida fue confirmada por la conducción de Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en el marco de un creciente conflicto con el gobierno provincial por cuestiones salariales y previsionales.

La jornada de protesta incluirá una marcha de antorchas que partirá a las 18 desde la Plaza 1º de Mayo y se dirigirá hacia la Casa de Gobierno de Entre Ríos. Desde el gremio anticiparon una importante convocatoria en lo que consideran una instancia clave de visibilización del reclamo docente.

Rechazo al decreto y conflicto salarial

El eje principal del reclamo está vinculado al rechazo del Decreto 500/26, una medida del Ejecutivo provincial que, según Agmer, establece sumas no remunerativas y posterga la discusión salarial hasta junio. Desde el sindicato manifestaron un fuerte malestar por la liquidación de haberes y denunciaron irregularidades en los pagos.

“Basta de jugar con nuestro dinero”, expresaron en un comunicado, en el que detallaron problemas como errores en los montos proporcionales, demoras en validaciones y la falta de conceptos como la escolaridad. “Cada centavo que falta en un recibo es salario que falta en una familia”, remarcaron.

Defensa del sistema previsional

Otro de los puntos centrales de la protesta es la defensa de la Ley 8732. Desde Agmer rechazaron cualquier intento de reforma impulsado por el gobierno provincial y advirtieron que los cambios propuestos podrían afectar tanto a trabajadores activos como jubilados.

Según sostienen, una modificación en los mecanismos de actualización salarial podría “desenganchar” los haberes jubilatorios de los salarios en actividad, lo que implicaría una pérdida progresiva del poder adquisitivo. En ese sentido, defendieron la vigencia del sistema actual, al que consideran garante de jubilaciones dignas bajo el esquema del 82% móvil.

Reclamo en clave nacional

La medida de fuerza también se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre la educación pública a nivel nacional. Desde el gremio expresaron preocupación por proyectos de reforma impulsados desde el gobierno nacional, que —según indicaron— podrían impactar negativamente en el sistema educativo.

“Sin educación pública no hay futuro para todos”, señalaron desde Agmer, reafirmando su postura en defensa de la escuela pública y del rol del Estado en la garantía del derecho a la educación.

La marcha de antorchas prevista para este viernes se perfila como una de las manifestaciones más importantes del sector docente en lo que va del año, en medio de expectativas por una eventual respuesta del gobierno provincial que permita encauzar el conflicto.