La ciudad de Paraná será sede de la cuarta edición del Paraná Wine, un encuentro que reunirá a 75 bodegas de distintas regiones del país y que busca consolidarse como uno de los principales espacios de promoción de la cultura vitivinícola en Entre Ríos.

El evento se realizará el 25 de julio en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) y contará con la participación de productores de Mendoza, Patagonia, el norte argentino, la provincia de Buenos Aires y también de bodegas entrerrianas.

En diálogo con el portal Debate Abierto, la sommelier Flavia Muñoz destacó el crecimiento que ha experimentado la feria desde su primera edición y aseguró que el público local muestra un interés cada vez mayor por conocer y degustar nuevas propuestas.

Puede interesarte

El resurgimiento de la vitivinicultura entrerriana

Muñoz señaló que Entre Ríos atraviesa un proceso de recuperación de su tradición vitivinícola, una actividad con antecedentes históricos que se remontan al siglo XIX, durante la época del general Justo José de Urquiza.

Según explicó, hace apenas algunos años el conocimiento sobre los vinos producidos en la provincia era limitado, pero actualmente el consumidor comienza a reconocer las características y el potencial de las etiquetas locales.

En cuanto a la producción, destacó el buen comportamiento que muestran variedades como Tannat y Marcelán en los viñedos entrerrianos, aunque aclaró que las condiciones cambian significativamente entre la costa del río Paraná y la del río Uruguay, generando perfiles de vinos diferentes.

Puede interesarte

Apostar a una identidad propia

Para la especialista, uno de los desafíos de la vitivinicultura provincial consiste en consolidar una identidad propia.

En ese sentido, consideró que el desarrollo de blends, combinando distintas variedades de uva, puede convertirse en una estrategia para diferenciar la producción entrerriana y competir con regiones vitivinícolas de mayor trayectoria.

Muñoz sostuvo además que el crecimiento del sector debe estar basado en la calidad antes que en el volumen de producción, apostando a procesos sostenidos y a una adecuada trazabilidad de los vinos.

Puede interesarte

Un sector que sigue creciendo

Actualmente, la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER) reúne a más de 80 productores distribuidos en distintos puntos de la provincia.

La sommelier destacó que, en su mayoría, los emprendimientos continúan siendo impulsados por capitales locales, aunque reconoció que el desarrollo alcanzado comienza a despertar el interés de organismos nacionales y de importantes bodegas mendocinas, que observan a Entre Ríos como una región con potencial para futuras inversiones.

"El vino nace en el viñedo y hoy ya estamos viendo el resultado de muchos años de trabajo", resumió Muñoz al referirse al presente que atraviesa la actividad en la provincia.