El evento comenzará ambos días a partir de las 9 de la mañana, con ingreso libre y gratuito, y tendrá como principales atractivos musicales las presentaciones de Mario Pereyra el sábado y La T y La M el domingo. La grilla se completa con la participación de destacados artistas y proyectos como Juan Manuel Bilat, Pont a Bailar, Gabi Isasi, Enzo Barzola y Horacio Gatian, además de DJs en vivo durante toda la jornada.

La propuesta es impulsada por una empresa privada y cuenta con el acompañamiento y apoyo de la Municipalidad de Paraná. Al respecto, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, señaló que habrá “artesanos y emprendedores, un patio gastronómico y un sector de juegos para las infancias”, destacando que la iniciativa se potencia desde el municipio en el marco de la marca Viví, una política pública impulsada por la intendenta Rosario Romero para fortalecer la actividad cultural y deportiva en los espacios públicos.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, detalló que se desarrollarán múltiples actividades deportivas junto al río. “Va a haber torneos que suman puntos para competencias provinciales, como newcom, beach vóley y tenis, además de exhibiciones de rugby, calistenia, bádminton, handball y deportes náuticos”, indicó, y resaltó la posibilidad de iniciarse en disciplinas como el surf en el río Paraná.

Desde la organización privada, Gonzalo Molini, representante de Masivo Producciones, explicó que el sábado la actividad comenzará desde temprano con deportes y propuestas recreativas, mientras que al mediodía se sumarán los DJs y luego las bandas locales, hasta el cierre con Mario Pereyra y Gabriela Isasi. “El domingo continuará la actividad deportiva y la grilla musical tendrá como punto destacado a La T y La M. La invitación es a venir temprano y aprovechar toda la jornada”, expresó.

Grilla artística

Sábado 24 de enero

Martín Carmarán

DJ Pachi

Juan Manuel Bilat

Mario Pereyra

Gabi Isasi

DJ Luciano Lux

Domingo 25 de enero

DJ Gastón Galarraga

Enzo Barzola

DJ Samuel Scalise

DJ Nono

Horacio Gatian

Pont a Bailar

La T y La M

Actividades deportivas

Durante ambas jornadas se desarrollarán propuestas para todas las edades, entre ellas calistenia, rugby, newcom (con participación de equipos de distintas ciudades), beach vóley, básquet 3x3, SUP, airbádminton, tenis de playa y lucha de playa. Algunas competencias formarán parte de circuitos provinciales, mientras que otras serán exhibiciones e instancias de iniciación abiertas al público.