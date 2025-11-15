Paraná se sumó con gran convocatoria este viernes a la Noche de los Museos Entrerrianos, una jornada que transformó la capital provincial en un epicentro cultural con doce espacios municipales abiertos al público. La iniciativa, que por 14ª ocasión unió esfuerzos de la Secretaría de Cultura de la provincia y la Municipalidad de Paraná, ofreció un recorrido inmersivo por la historia, el patrimonio urbano y las expresiones artísticas locales.

Desde el atardecer, paranáenses y visitantes disfrutaron de una programación diversa que incluyó música en vivo, lecturas, exposiciones de pintura, recorridos guiados por edificios históricos y un desfile que celebró la memoria viva de la ciudad. Los espacios participantes conformaron un circuito integral: el Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”, el Museo Puerto de la Memoria, el Teatro Municipal 3 de Febrero, la Biblioteca Municipal, la Biblioteca Popular, el Palacio Municipal, el Concejo Deliberante, el Salón Mariano Moreno, el Cementerio Municipal, la Plaza de Mayo, el Bus Turístico, el Archivo Histórico Municipal, el Centro Cultural Juan L. Ortiz y el Ex-Hotel Cransac.

Autoridades destacaron el crecimiento cultural

La intendenta Rosario Romero celebró el masivo éxito de la iniciativa. “Cada vez viene mejor y en nuestros espacios, el Cementerio, el Palacio Municipal y el Museo de la Ciudad, se ha movido mucha gente. Hemos escuchado al Coro de la Verdiana. En esta noche, vimos mucha gente moviéndose en torno a la Noche de los Museos. Vale este rescate cultural y artístico”, expresó la jefa comunal.

El viceintendente David Cáceres, por su parte, enfatizó la importancia de abrir las puertas del Concejo Deliberante. “Tenemos una rica historia como ciudad, como pueblo, para contar tantos hechos históricos y monumentos que son parte de nuestra rica historia. En el Concejo nos fueron moldeando institucionalmente y generando la convivencia que tenemos con el Estado”, reflexionó.

Desde la Secretaría de Cultura, el subsecretario Joaquín Arijón destacó la expansión del evento: “Paraná redobló la apuesta, porque en 2024 hubo nueve espacios abiertos y en esta edición hay 11. Esto habla de la decisión política de apostar a la cultura”. La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, coincidió en celebrar “que la ciudad esté viviendo esta fiesta del patrimonio y de los museos, es una noche especial donde la gente puede venir, visitar los museos”.

Propuestas que conectaron con la memoria

El arquitecto Fernando Ponce, a cargo de los recorridos históricos, explicó el objetivo del circuito por la Plaza de Mayo, el Senado de la Confederación, la Iglesia Catedral y el Palacio Municipal. “Hay gente que nunca participa de estas actividades y la intención que la gente conozca los edificios que tenemos, la importancia que tienen y su arquitectura”, dijo.

La guía de la Subsecretaría de Turismo, Carina Caminos, detalló la experiencia del Bus Turístico, que incluyó una visita al Complejo del Túnel Subfluvial y al Museo Puerto de la Memoria. “Fue una salida diferente para que la gente siga redescubriendo la ciudad y sus lugares emblemáticos”, comentó.

En el Ex-Hotel Cransac, el farmacéutico Franchesco Chiodi recreó la histórica Farmacia del Indio, recordando que “no solo fue un edificio, sino que además fue una droguería y un boticario. La compré en 1900 y en 1907 se abrió para el público: acá se producían los medicamentos y en la planta alta estaba la casa familiar”.

El director del Coro de la Asociación Verdiana, Fernando Scota, agradeció la invitación municipal. “Fue muy lindo; hay personas que conocen algo del repertorio italiano, otras no tanto, y la idea es acercar otro tipo de música”, manifestó.

Los vecinos, protagonistas del patrimonio

Adrián Molina, uno de los visitantes que participó de una teatralización en el Concejo Deliberante, vivió la experiencia de sentarse en el recinto como concejal. “Es muy bueno que abran las instituciones, la verdad que no conocía. Hay que tomar conciencia del patrimonio que tenemos”, subrayó. Alejandro Centurión, su compañero de experiencia, añadió: “Fue una experiencia muy linda, adaptada a nuestros tiempos. Se notaba que había otras formas políticas, con la participación solamente de hombres”.

La Noche de los Museos Entrerrianos en Paraná consolidó su lugar como una política pública de alto impacto, demostrando que la cultura y el patrimonio son vectores fundamentales para la integración social y el fortalecimiento de la identidad local.