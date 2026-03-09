La quinta edición de la Carrera Nocturna “Ciudad de Paraná” volvió a consolidarse como uno de los eventos deportivos más convocantes de la capital entrerriana. La competencia, organizada por la Municipalidad, reunió a alrededor de 2.000 atletas y aficionados, quienes participaron de una jornada que combinó deporte, recreación y encuentro social.

El evento tuvo largada y llegada en el balneario Thompson, donde desde las primeras horas de la tarde comenzaron a congregarse corredores, familias y vecinos que acompañaron el desarrollo de la prueba. Los participantes recorrieron distintos sectores de la ciudad en un circuito nocturno que combinó exigencia deportiva con los paisajes característicos de Paraná.

La competencia contó con dos distancias: una prueba competitiva de 10 kilómetros, y otra de 5 kilómetros, que incluyó modalidades competitiva y recreativa. Corredores de distintas localidades de Entre Ríos y de provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Corrientes formaron parte de la carrera, reafirmando el crecimiento del evento dentro del calendario atlético regional.

El viceintendente David Cáceres destacó el clima que se vivió durante la jornada:

“Fue una verdadera fiesta. Esta carrera nocturna se viene consolidando y trata de unir distintas aristas de la gestión municipal. Fomentamos el deporte, la recreación y las actividades saludables, renovando nuestros espacios públicos como el Thompson, la costanera y el parque, mientras abrazamos la majestuosidad del río Paraná. También promovemos la sustentabilidad y la convivencia con el ambiente”.

Por su parte, el jefe de Gabinete Santiago Halle remarcó el trabajo conjunto que permite el crecimiento del evento:

“Hemos trabajado con emprendedores locales para mejorar, por ejemplo, la indumentaria. Cada año damos un paso más con empresas de la ciudad que se suman a la organización, porque ven que hay una carrera con proyección y seriedad en su organización. Eso hace que muchos atletas, a nivel nacional y provincial, elijan participar”.

En la misma línea, el subsecretario de Deportes Juan Arbitelli subrayó que la prueba ya forma parte del calendario deportivo regional:

“La carrera nocturna se consolidó en el calendario de carreras de calle de la región. Tenemos no solo paranaenses, sino muchísima gente que llega desde distintos puntos de la provincia y de otras provincias”.

Los ganadores

En lo estrictamente deportivo, la competencia mostró un alto nivel de participación y exigencia en ambas distancias.

En los 10 kilómetros, el triunfo fue para Álvaro Nocenti, de Santa Fe, mientras que en la categoría femenina se impuso Agustina Balbuena, de La Paz.

En los 5 kilómetros, el primer puesto fue para Lorenzo Facundo Suárez, mientras que entre las mujeres la victoria quedó en manos de Lucrecia Godoy.

Nocenti, ganador de los 10 km, señaló que el circuito de este año “fue un poco más rápido que el anterior”, aunque admitió que las condiciones climáticas hicieron sentir el esfuerzo. “Había alrededor de 25 grados y mucha humedad, se sintió pesado. El año pasado había quedado a dos segundos del primero y esta vez vine por la revancha”, expresó tras completar la prueba en 32 minutos.

Por su parte, Agustina Balbuena manifestó su satisfacción por el triunfo: “Estaba nerviosa porque hacía tiempo que no corría 10 kilómetros. Entreno todo el año y quedé muy conforme. El circuito estuvo lindo, bien marcado y señalizado”.

El ganador de los 5 kilómetros, Lorenzo Suárez, celebró su primera victoria en esta competencia: “Es la tercera vez que corro aquí y la primera que gano. Entreno todos los días para mejorar y esto significa mucho. Es un evento sano que nos permite compartir con amigos y familia”.

Principales resultados

10 km – General masculino

Álvaro Nocenti (Santa Fe) Juan Cruz Bustos (Seguí) Martín Rodríguez (Paraná) Imanol Quiroz (La Paz) Ignacio Robledo (San Lorenzo)

10 km – General femenino

Agustina Balbuena (La Paz) María Pereyra (Paraná) Anabella Rizzi (Libertador San Martín) Sandra Martínez (Paraná) Vanina Rivero (Concepción del Uruguay)

5 km – General femenino

Lucrecia Godoy (Paraná) Lorena Guadalupe Carussi Alipio (Paraná) Janet Arduino (Paraná) Flavia Krenz (Paraná) Carolina Lesa (Paraná)

5 km – General masculino