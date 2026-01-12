Con una concurrencia multitudinaria y un clima festivo, el Anfiteatro Héctor Santángelo fue escenario del regreso del ciclo Música en el Anfiteatro, que inauguró su edición de verano con un especial dedicado a la cumbia. Vecinos, vecinas y turistas colmaron el emblemático paseo costero para disfrutar de una noche a puro ritmo tropical.

La apertura estuvo a cargo de las bandas locales y regionales Preguntale Aquel, los Bam Band y Pegó en el Palo, que hicieron bailar al público con un repertorio cargado de clásicos y canciones propias. La propuesta se completó con un patio gastronómico y espacios de encuentro, consolidando al Anfiteatro como un punto de referencia para el disfrute colectivo.

El evento forma parte de la agenda Hola Paraná! Verano en la Ciudad, impulsada por la Municipalidad con el objetivo de garantizar el acceso democrático a la cultura, revalorizar a los artistas locales y fortalecer el uso del espacio público como ámbito de convivencia.

En ese marco, el viceintendente David Cáceres destacó la masiva convocatoria: “Hay miles de paranaenses y turistas disfrutando de Música en el Anfiteatro. Se democratiza el acceso a la cultura y la recreación, y además se brinda la oportunidad a nuestros artistas y emprendedores”.

Por su parte, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, subrayó las condiciones del lugar: “El Anfiteatro ofrece sanitarios, camarines, carpas para los artistas, sonido e iluminación de calidad. Es una noche de fiesta y estamos contentos porque el público también lo está. Quiero agradecer y felicitar a todas las áreas del Municipio”.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, remarcó la importancia de la participación local: “Es fundamental que haya artistas de la ciudad en nuestra grilla. Hay una decisión política de garantizar este tipo de eventos populares”.

La música local, en primer plano

Desde el escenario, los músicos expresaron su gratitud por formar parte de la propuesta. Dalma Alves, cantante de Preguntale Aquel, valoró la experiencia: “Es algo hermoso, y para nosotros es muy especial poder ser parte de esto que es para toda la gente”.

Claudio, de los Bam Band, afirmó: “Nos sentimos como en casa. Paraná nos quiere mucho y hace años que consume nuestra música. Esto une a las familias y fortalece la movida tropical”.

En la misma línea, Luciano Martínez, voz principal de Pegó en el Palo, sostuvo: “Estamos muy contentos de participar y aportar nuestro granito de arena. La gente de Paraná siempre nos dio su apoyo”.

Una verdadera fiesta popular

El público acompañó con entusiasmo. Ingrid Vera, vecina de la ciudad, expresó su satisfacción: “Nos gustó mucho. Estamos disfrutando con una amiga y en primera fila”.

Grecia Cozzi destacó el carácter inclusivo del evento: “No todos tienen la posibilidad de ir a ver un show, y al ser gratuito podemos aprovecharlo todos. Estamos cómodos y las bandas están muy buenas”.

Zulima Demuto calificó la noche como “excelente” y agregó: “Así tendría que ser siempre. Hay mucho turismo y es una linda fiesta que se debería repetir”.

Finalmente, José Demaría resumió el sentir general: “Es espectacular. Hacía muchos años que no venía. Me gustan mucho los Bam Band”.

Con una noche cargada de música, alegría y participación popular, Música en el Anfiteatro volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales más esperados del verano paranaense.