Un nuevo femicidio conmociona a Paraná. Fedra Camila Pratti, de 25 años, integrante de la Policía de Entre Ríos y trabajadora del área de Videovigilancia del 911, fue encontrada sin vida este viernes 20 de noviembre en la vivienda que compartía con su pareja, Johann Manuel Martínez, de 36 años, en el barrio Belgrano.

La principal hipótesis que investiga la Justicia es que el hombre la asesinó y posteriormente se quitó la vida. Ambos cuerpos fueron encontrados en el interior de la casa, ubicada en la zona de calles Pichón Sánchez y Benjamín Victorica.

El hallazgo se produjo poco después de las 20:00, cuando compañeros de trabajo de la joven alertaron a su padre, también integrante de la Policía, porque no respondía los llamados ni los mensajes. Al acudir al domicilio, los efectivos encontraron la puerta cerrada y, ante la falta de respuesta, ingresaron por la fuerza.

En el interior encontraron a la joven y a su pareja sin vida.

La investigación y las primeras hipótesis

La causa está a cargo del fiscal Laureano Dato, quien intervino en el lugar junto con personal de la División Homicidios, la comisaría sexta, Policía Científica y el médico forense. También se dispuso la intervención de un equipo de profesionales de salud mental para brindar asistencia a familiares y compañeros de trabajo de la víctima.

De acuerdo con los primeros elementos reunidos, Martínez habría utilizado el arma reglamentaria de Pratti para cometer el crimen y luego quitarse la vida. La investigación también contempla el análisis de cámaras de seguridad de la zona para descartar la participación de terceras personas.

Vecinos manifestaron haber escuchado ruidos similares a disparos alrededor de las 15:00 del viernes. Ese horario podría coincidir con el momento de las muertes, según las primeras observaciones forenses, aunque se aguardan los resultados de las autopsias para establecer las circunstancias y los horarios con precisión.

Pratti y Martínez mantenían una relación de aproximadamente cuatro años y convivían en la vivienda. Según la información difundida sobre el caso, no existían denuncias registradas por violencia de género. Sin embargo, allegados habrían referido que la pareja atravesaba conflictos desde hacía tiempo y que la joven tenía previsto poner fin a la relación.

El séptimo femicidio en Entre Ríos durante 2026

El asesinato de Pratti se suma a otros seis femicidios registrados en la provincia durante este año:

Vanesa López, de 39 años: fue asesinada el 12 de febrero en Gualeguay. Por el hecho permanece detenido un hombre que la acosaba.

fue asesinada el 12 de febrero en Gualeguay. Por el hecho permanece detenido un hombre que la acosaba. Priscila Alanis, de 33 años: fue asesinada el 2 de marzo en Concordia por su pareja, quien posteriormente se suicidó.

fue asesinada el 2 de marzo en Concordia por su pareja, quien posteriormente se suicidó. María Leonor Godoy, de 58 años: fue atacada el 4 de abril en Concordia y murió el 27 de ese mes. Su expareja está detenida.

fue atacada el 4 de abril en Concordia y murió el 27 de ese mes. Su expareja está detenida. Elsa Marta González, de 55 años: murió el 21 de mayo tras ser atacada por su excuñado en La Paz.

murió el 21 de mayo tras ser atacada por su excuñado en La Paz. Paola Mercedes Rigoni, de 47 años: fue asesinada por su pareja el 2 de septiembre en Gualeguaychú.

fue asesinada por su pareja el 2 de septiembre en Gualeguaychú. Andrea Bruselario, de 48 años: fue asesinada en Rincón del Doll, departamento Victoria, por su pareja.

Otros dos casos con integrantes de fuerzas policiales

El crimen de Paraná se conoció el mismo viernes en que se registraron otros dos hechos de características similares en Salta y Santa Fe, ambos bajo investigación como femicidios seguidos de suicidio.

En la localidad salteña de Chicoana, Denis Viñabal, de 27 años, fue asesinada por su expareja, el policía provincial Carlos Enrique Pascal, durante una audiencia en un Centro de Mediación. Según la información difundida sobre el caso, el hombre utilizó su arma reglamentaria y luego escapó. Fue encontrado posteriormente en una zona descampada, gravemente herido, y murió en un hospital. La investigación quedó a cargo de la fiscal María Luján Sodero.

En la ciudad de Santa Fe, una pareja de policías fue encontrada sin vida en una vivienda de calle Corrientes al 4100, en barrio Alfonso. Vecinos habían alertado al 911 tras escuchar una discusión y detonaciones. Los primeros elementos reunidos por los investigadores apuntan a que el hombre habría asesinado a su pareja y luego se habría quitado la vida.

La coincidencia de estos episodios vuelve a poner en discusión la disponibilidad de armas reglamentarias en los hogares y los mecanismos de prevención ante situaciones de violencia de género, especialmente cuando existen antecedentes o señales de riesgo.

El antecedente de otro femicidio de una integrante del 911 en Paraná

El caso también remite a otro crimen que conmocionó a la Policía entrerriana hace diez años. El 5 de noviembre de 2016, Romina Ibarra, de 35 años, quien también trabajaba en el área de Videovigilancia del 911, fue asesinada por su expareja, Orlando Ojeda, integrante de la Prefectura Naval Argentina.

El hombre llegó a la vivienda de Ibarra, ubicada en el barrio Mosconi, y la mató con su arma reglamentaria. Luego se trasladó hasta otro sector de la ciudad, donde asesinó a una segunda expareja, Lidia Milesi, docente de la Escuela de Educación Técnica N° 2.

Ojeda tenía denuncias por violencia de género y no le habían retirado el arma. Actualmente cumple una condena a prisión perpetua en la cárcel de Paraná.

La muerte de Fedra Pratti generó una profunda conmoción entre sus compañeros de la fuerza y en el barrio donde vivía. La joven había egresado de la Escuela de Suboficiales un año atrás y era hija de un policía con una extensa trayectoria en la institución.