Un automóvil Peugeot 207 chocó contra una columna de alumbrado público y terminó volcado durante la mañana de este lunes 12 de octubre en calle Maciá, en la ciudad de Paraná.

Según informó la Jefatura Departamental Paraná, el conductor del vehículo es un hombre de 34 años, oriundo de Colonia Crespo, quien logró salir del habitáculo con asistencia del personal policial que intervino en el lugar.

El hombre manifestó que no presentaba lesiones y que no necesitaba atención médica.

En el lugar se solicitó la intervención de personal de Tránsito Municipal para realizar las actuaciones correspondientes y efectuar el control de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó resultado positivo.

Las autoridades intervinientes continuaron con las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del siniestro.