Lejos de tratarse solo de un plan de infraestructura, la iniciativa propone una mirada integral: plazas, parques y paseos son concebidos como ámbitos de encuentro, convivencia y construcción de ciudadanía. Cada intervención apunta a mejorar las condiciones de uso, promover hábitos saludables y consolidar espacios seguros y accesibles para todas las edades.

La intendenta Rosario Romero destacó el sentido de esta política: “La transformación de los espacios públicos es una decisión estratégica que tiene que ver con el modelo de ciudad que queremos construir: una Paraná más integrada, con oportunidades de recreación, encuentro y cultura en cada barrio”. Además, subrayó la importancia del vínculo con la comunidad: “Cada obra se piensa en diálogo con los vecinos, porque son ellos quienes le dan vida a estos espacios”.

Obras que mejoran la calidad urbana

Uno de los pilares de esta política es la recuperación y puesta en valor de espacios verdes. Durante 2026, el Municipio llevó adelante intervenciones en distintos puntos de la ciudad. En la Plaza Carmelo José Cabrera (“Patito Sirirí”), por ejemplo, se incorporaron nuevos juegos, piso antigolpe, senderos, bancos y la recuperación del mirador. En Plaza Los Olivos se construyeron veredas y se sumaron sectores para actividad física, mientras que en Plaza 1ª Junta se integraron rampas, playón deportivo y áreas recreativas renovadas.

A estas acciones se suman mejoras en espacios como Plaza Sáenz Peña, Plaza Independencia, Plaza Alberdi, Plaza Martín Fierro, Plaza Bicentenario, Plaza de las Mujeres y Plaza Mártires de Malvinas, entre otros. Allí se ejecutan tareas de mantenimiento, instalación de equipamiento y optimización de infraestructura, consolidando una red de espacios accesibles y cuidados.

Identidad cultural y nuevos usos del espacio público

Otro eje clave es la integración de la cultura y la identidad local en cada intervención. Un ejemplo emblemático es la Plaza Jorge Luis Borges, donde se combinan recreación y literatura mediante frases del autor, laberintos y espacios de encuentro que resignifican el lugar.

En la zona del Balneario Thompson, el Paseo del Sol avanza como un corredor que articula paisaje, turismo y deporte, con nuevas calles, iluminación LED solar y áreas recreativas. En tanto, el Parque Gazzano fue renovado con senderos, accesos, sanitarios y equipamiento inclusivo, ampliando su uso como espacio central para la comunidad.

Participación vecinal y construcción colectiva

La participación ciudadana es otro componente esencial de esta política. Cada obra se proyecta en diálogo con comisiones vecinales y residentes, quienes aportan propuestas y prioridades. Este enfoque no solo permite responder a necesidades concretas, sino que fortalece el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios.

En ese marco, herramientas como el Presupuesto Participativo —que incluye iniciativas como la construcción de un playón multideportivo en Jardines Sur— reflejan un modelo de gestión que promueve la intervención directa de los vecinos en la planificación urbana.

Una red de espacios públicos para la vida cotidiana

Además de las obras de mayor escala, la Municipalidad sostiene tareas de mantenimiento en múltiples puntos de la ciudad: desde plazas barriales hasta espacios estratégicos como el entorno del Parque Urquiza o sectores cercanos a avenidas principales. Estas acciones incluyen reparación de juegos, colocación de bancos, mejoras en parrillas, pasarelas y áreas deportivas.