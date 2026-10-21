La música en vivo tendrá una nueva cita este jueves 22 de octubre en Paraná, con una propuesta dedicada al jazz que reunirá a los proyectos Cin In Love With Jazz y Entre Tres. El encuentro se realizará desde las 20:00 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con entrada libre y gratuita.

La actividad forma parte del ciclo Música en esta Orilla, impulsado a través de las Convocatorias Culturales de la Municipalidad de Paraná, que promueven la presentación de artistas locales en espacios culturales públicos.

Una propuesta para fortalecer la escena musical local

La jornada busca ofrecer un espacio para disfrutar de la música en vivo y, al mismo tiempo, generar oportunidades de trabajo para músicos de la ciudad.

A través de las Convocatorias Culturales, el municipio impulsa iniciativas destinadas a acompañar el desarrollo de la escena artística paranaense y ampliar las posibilidades de difusión de distintos proyectos musicales.

De esta manera, el ciclo contribuye a sostener una agenda cultural diversa, con propuestas que permiten al público acercarse a diferentes expresiones y recorridos artísticos.

Datos de la actividad