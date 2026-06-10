Los hinchas argentinos que quieran vivir los partidos de la Selección en un espacio compartido tendrán una nueva alternativa en Paraná. Con el acompañamiento de la Municipalidad y la organización del sector privado, se pondrá en marcha “La Esquina de la Selección”, una Fan Zone que funcionará durante el Mundial 2026 en las inmediaciones del Shopping La Paz.

La propuesta incluirá la transmisión de los encuentros en pantalla gigante, actividades recreativas, espacios gastronómicos y diferentes iniciativas pensadas para que vecinos y visitantes puedan reunirse a alentar al equipo nacional en un clima festivo.

El espacio estará ubicado sobre calle Chile, en el sector de la peatonal próximo a Venezuela, donde se instalará una pantalla de gran tamaño, además de mesas, sillas y puestos de comida.

Los primeros partidos de Argentina

En una primera etapa, la Fan Zone transmitirá los tres encuentros de la fase de grupos que disputará la Selección Argentina.

El debut será el martes 16 de junio frente a Argelia, desde las 22. En esa jornada, las actividades comenzarán a las 18. Luego, el seleccionado nacional enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14, mientras que el tercer partido será el sábado 27 ante Jordania, a las 23. Para este último encuentro también se prevén actividades previas desde las 18.

Gastronomía y propuestas para toda la familia

La iniciativa contará con la participación de emprendedores gastronómicos locales, quienes ofrecerán distintas opciones de comidas y bebidas a través de foodtrucks instalados en el predio.

Desde el municipio destacaron que la propuesta también representa una oportunidad para generar movimiento económico y brindar espacios de comercialización a emprendedores registrados en la ciudad.

Además de la transmisión de los partidos, los organizadores buscan convertir el lugar en un punto de encuentro para vecinos, familias y grupos de amigos, sumando experiencias recreativas y actividades vinculadas al evento deportivo más importante del mundo.

Trabajo conjunto entre el sector público y privado

Durante la presentación, autoridades municipales señalaron que se trabajó previamente en aspectos vinculados a la seguridad, la circulación vehicular y la logística del evento para garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Desde la organización destacaron que el objetivo es ofrecer una experiencia que vaya más allá de la simple transmisión de los partidos, promoviendo un espacio de encuentro y celebración para los aficionados al fútbol.

La iniciativa también recibió el respaldo de comerciantes del centro paranaense, quienes valoraron la posibilidad de generar mayor movimiento de público en una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad.