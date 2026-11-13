Paraná tendrá un encuentro de música, meditación y movimiento consciente
La propuesta denominada Zen Sorial se realizará este sábado 14 de noviembre, a las 19:00, en el Domo MiradorTEC Inmersivo. La actividad combinará meditación, movimiento y sonidos de instrumentos vibracionales, con inscripción previa y contribución voluntaria.
Este sábado 14 de noviembre se realizará en Paraná el encuentro Zen Sorial, una experiencia que propone combinar música, meditación en movimiento y conexión con el cuerpo. La actividad comenzará a las 19:00 en el Domo MiradorTEC Inmersivo, ubicado en Matorras 859.
La propuesta busca generar un espacio de bienestar y relajación mediante prácticas de movimiento consciente, meditación y armonización sonora, con el objetivo de conectar con las emociones y el momento presente.
Durante la experiencia se utilizarán distintos instrumentos vibracionales, entre ellos armonio, diapasones, gong, cuencos de cristal y handpan, que darán lugar a un entorno sonoro envolvente.
El encuentro será facilitado por Julie Durban, Cecilia Cangenova y Ángel Giolitti, y contará con el acompañamiento de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas de Entre Ríos.
Inscripción y participación
La actividad requiere inscripción previa y contempla una contribución voluntaria.
Para solicitar más información, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].