La ciudad de Paraná contará este mes con una nueva propuesta de formación y expresión artística que invita a reconectar con la palabra escrita. Se trata del taller “A quien corresponda”, una iniciativa coordinada por las licenciadas Liz Meza y Cynthia Rodríguez, orientada a recuperar el valor de la correspondencia como herramienta creativa.

La actividad se llevará a cabo el sábado 25 de abril, de 10 a 12 horas, en el Espacio Terapéutico Abrepalabras, y estará destinada a todas aquellas personas interesadas en iniciarse en la escritura, especialmente quienes encuentran dificultades para dar el primer paso.

El taller propone abordar la carta como una forma literaria en sí misma, utilizando las experiencias personales como punto de partida. A través de este formato, se busca “soltar la mano” y explorar los propios recursos expresivos, sin la presión de estructuras rígidas o exigencias técnicas.

Durante el encuentro, las y los participantes compartirán relatos y vivencias, además de trabajar con lecturas seleccionadas de literatura epistolar, con el objetivo de comprender cómo distintos autores han utilizado este género para canalizar emociones y construir narrativas íntimas.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a brindar herramientas concretas para comenzar a escribir, en un entorno cuidado y de intercambio colectivo. “Si hace tiempo deseas comenzar a escribir y no sabes cómo hacerlo, las cartas pueden ser un buen punto de partida. Vamos a encontrarnos a conversar”, señalaron en la invitación.

La actividad será gratuita, aunque contará con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción previa.