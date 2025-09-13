El próximo 29 y 30 de noviembre, la capital entrerriana volverá a ser sede del prestigioso Seven de Rugby, uno de los torneos más importantes del calendario nacional e internacional de la disciplina. El evento reunirá a 24 uniones de todo el país, además de equipos provenientes de Uruguay, Paraguay y Chile, y se perfila como una cita clave tanto en lo deportivo como en lo turístico.

La confirmación de Paraná como sede fue el resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial, el Municipio y la Unión Entrerriana de Rugby (UER).

“El Seven es un ejemplo de que cuando el municipio, la provincia y el sector privado trabajan juntos, se logran cosas importantes”, afirmó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien destacó que el certamen contribuye a la promoción del deporte y del turismo, considerados pilares para el crecimiento regional.

La intendenta Rosario Romero también celebró la decisión de la Unión Argentina de Rugby (UAR) de volver a elegir a Paraná como sede y resaltó el esfuerzo conjunto de la Provincia y el Municipio para concretar la postulación.

Por su parte, el vocal de la UER, Martín Cipriani, explicó que la confirmación se alcanzó gracias a las gestiones realizadas con la Cámara Hotelera y Gastronómica, la Municipalidad y el gobierno provincial. “Logramos presentar una propuesta sólida que posicionó a Paraná nuevamente en el centro de la escena del rugby argentino”, indicó.

El torneo movilizará a cerca de 800 deportistas y se espera que genere un fuerte impacto económico en la ciudad, especialmente en el sector turístico y gastronómico, que se prepara para recibir a jugadores, delegaciones y visitantes de todo el país y la región.