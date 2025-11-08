El próximo miércoles 12 de noviembre, la ciudad de Paraná será escenario de Entre Ríos Renovable, el primer encuentro provincial dedicado exclusivamente a las energías renovables, que reunirá a empresas líderes del sector, organismos públicos, especialistas e inversores.

El evento, que cuenta con la participación del Gobierno de Entre Ríos, se desarrollará de 8:30 a 15 horas en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), y promete marcar un hito en la transición energética de la provincia.

Un espacio para el intercambio y la proyección

La iniciativa tiene como objetivo generar un espacio de intercambio técnico, estratégico y financiero entre los distintos actores de la cadena energética, con el fin de potenciar el desarrollo de energías limpias en Entre Ríos.

Durante la jornada, se analizará el potencial provincial en materia de energías renovables, se compartirán experiencias de generación distribuida y se debatirán herramientas de financiamiento adaptadas a los desafíos actuales del mercado.

Organización y respaldo institucional

Entre Ríos Renovable es organizado por la Cámara de Energías Renovables de Entre Ríos (Cerer), en conjunto con la Secretaría de Energía de la Provincia, y cuenta con el respaldo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el auspicio principal de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa).

Paneles y expositores

El programa incluirá cinco paneles temáticos, con la participación de referentes de organismos públicos, empresas del sector energético y entidades financieras. Entre ellos se destacan:

Empresas y organismos: Enersa, Salto Grande, Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y Cammesa .

y . Sector privado y financiamiento: Las Camelias, Leffler / Dietz, Grupo Haimovich, CFI y la Cámara Argentina de Energías Renovables, entre otros.

Los paneles ofrecerán una mirada integral sobre el presente y futuro energético, abordando temas como la generación sustentable, la eficiencia energética, la inversión privada y las políticas públicas que acompañan el proceso de transformación.

Participación abierta

El encuentro está dirigido a empresas, distribuidoras eléctricas, cámaras profesionales, universidades y medios especializados, y se presenta como una oportunidad única para construir redes de colaboración y proyectar nuevos desarrollos en el ámbito de las energías limpias.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.