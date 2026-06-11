Desde el 25 de febrero y hasta el 27 de 18 a 1 en el Puerto de Paraná, se podrá disfrutar de exquisitos bocados, una amplia variedad de cervezas artesanales, clases de cocina, charlas abiertas con demostraciones que irán desde un desposte en vivo hasta recetas de pescado, conejo, cordero y otros productos de la zona. Todo esto, acompañado de los cocineros y referentes de la cocina local y la regional.

El festival se prepara como una mágica puesta en escena, ideal para disfrutar entre amigos en un entorno destacable como lo es frente al río. Además, habrá shows musicales, degustaciones, feria de productos regionales y la puesta en valor de los vinos entrerrianos que traerán justicia a la historia vitivínicola de la región.

Organizado por el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur) ​y la secretaría de Turismo de la municipalidad de Paraná, el festival además permitirá que mediante una breve recorrida el turista pueda conocer la oferta que tiene la región durante todo el año y fundamentalmente a partir de #VivíParaná en siete días, que permite que los visitantes encuentren una amplia agenda de actividades todos los días, todo el año.