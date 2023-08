El evento se realizará en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, y es organizado por las entidades ligadas al cultivo del maíz, como Maizar y La Pastelera Producciones, con el apoyo de la Región Centro. Allí se presentarán las novedades tecnológicas y los desafíos de una de las principales cadenas agroindustriales de la provincia y del país nucleando a productores; científicos y técnicos nacionales y del exterior; referentes del sector público y privado; empresarios e inversores. Será durante los días 12 y 13 de septiembre. La inscripción es libre y gratuita –con cupos limitados- ingresando a www.congresointernacionaldemaiz.com.ar

El gobernador Gustavo Bordet precisó que se trata de la segunda edición del Congreso, y adelantó que “nos augura que habrá un alto número de participantes y de exponentes de distintos países que hablarán sobre un cultivo que para la provincia de Entre Ríos tiene una importancia determinante”.

Hizo notar que “en Entre Ríos, en los últimos 10 años, prácticamente ha duplicado la superficie plantada y necesitamos incrementarla aún más, está previsto superar las 500.000 hectáreas para la campaña que viene”.

Destacó que “la principal cadena de valor que tiene Entre Ríos es la avicultura que insume maíz, al igual que la cadena porcina; y el desafío está en poder llegar al autoabastecimiento”, ya que “a Entre Ríos no le alcanza para poder alimentar estas cadenas, por eso es necesario incrementar la producción para la transformación de la proteína vegetal a la proteína animal”.

“Estos desafíos son lo que uno piensa como política pública: proyección hacia el futuro, independientemente de las circunstancias que nos toca de estar en un cargo. Lo importante es pensar cómo en el futuro esa curva se mantiene y se aumenta”, explicó el mandatario.

Por último, resaltó la importancia de este evento para la capital entrerriana, “por lo que significa en materia de turismo de convenciones”.

Intercambio de experiencias

Al hacer uso de la palabra, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, expresó su agradecimiento por la concreción del próximo congreso en Entre Ríos y resaltó su importancia. Luego indicó que, a pesar de la sequía, las expectativas con respecto al maíz para el próximo año son “de buenas a muy buenas en cuanto a la recuperación de la superficie sembrada y del volumen cosechado”.

“Tenemos en el país más de 50.000 productores de maíz, y tiene una característica muy particular, la estratificación de los mismos, nos da la conformación de un productor pequeño o mediano”, señaló, al tiempo que detalló que "de ellos el 75 por ciento siembra menos de 100 hectáreas de ese cereal y el 90 por ciento menos de 200 hectáreas”.

Luego, Bahillo destacó la inversión que hacen los productores y afirmó que el congreso “tiene que ser un aporte para seguir mejorando. Hemos avanzado mucho, hay cuestiones pendientes, dentro de lo productivo y dentro de lo macroeconómico, y el sector primario y la cadena del maíz aportan mucho en este sentido”.

A ello acotó que los problemas pendientes “se resuelven con mayor inversión, mayor crecimiento, mayor generación de divisas, y con inclusión laboral, con mayor oportunidad de trabajos para todos, en este caso, interurbanos y interurbanos. Y este congreso tiene que apuntar en ese sentido”.

“No tengo dudas de que va a haber un muy rico intercambio de experiencias, de tecnología, de conocimientos, de aprendizajes, y eso nos va a posicionar y nos va a llevar a ser mejores productores, mejores productoras, mayor volumen, pero también tiene que ser un insumo, y ahí tenemos que estar presentes nosotros, escuchando a los oradores, a los productores, porque tiene que ser un insumo para la toma de decisiones en el marco de las políticas que diseñamos y generamos para fortalecer a estos sectores”, concluyó el funcionario nacional.

Valor agregado

Lucio Amavet, secretario de Agricultura y Ganadería de la Provincia, destacó la importancia del congreso al indicar que “Entre Ríos agrega valor al 70% del maíz que produce, pero a su vez, no logra los rindes por hectárea de otras provincias productoras de este cereal. Es por ello que nos parece muy importante que este encuentro se realice en suelo entrerriano, ya que toda la información que compartirán los mejores disertantes a nivel nacional e internacional servirá como impulso a toda la cadena del maíz”.

A su vez, destacó que el encuentro servirá para definir una hoja de ruta en común con productores, el sector de agricultura de precisión, las cadenas que demandan y consumen el maíz como la avícola, bovina, porcina y tambera, y el sector de la ciencia, tecnología e investigación; que luego se transforme en una política de estado.

“Esperamos contar con una importante asistencia al congreso, considerando la relevancia del maíz en la economía: producir más generará mayores inversiones y más puestos de trabajo. Pero fundamentalmente, vamos a contribuir a la rotación de cultivos y a la conservación del recurso suelo, que es un aspecto central”, explicó el secretario.

Una herramienta para el productor

Por su parte, el fundador del Congreso Internacional de Maíz, Joaquín Pinasco, agradeció al gobernador Bordet “que nos recibe con los brazos abiertos”; e hizo lo propio con el intendente de Paraná, Adán Bahl, que “cuando se enteró del proyecto, nos recibió desde el primer momento”, y al secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, “con quien dialogué hace más o menos tres años, cuando este proyecto estaba en sus inicios”, entre otros.

Entendió que es “muy importante darle a Entre Ríos un congreso” y acotó que en lo particular, “como entrerriano, me emociona la posibilidad de tener muchísimos oradores nacionales e internacionales de fuste global en la ciudad de Paraná. Entre Ríos se va a dar el lujo de tener un congreso inédito”, insistió.

Además, sostuvo que “es muy importante el acompañamiento del productor” e indicó que lo que se pretende “es que el productor y contratista, el entrerriano, se vaya aprendiendo algo, con herramientas y soluciones para ciertos problemas que todavía se tiene en la industria, en el maíz”.

En la oportunidad también hizo referencia a los inicios del congreso al decir que “hace algunos años empezamos a notar que el maíz, en Argentina, comenzaba a atravesarnos de manera positiva, y lo que había transformado la humanidad, venía a expresarse en Argentina como una nueva oportunidad”. Recordó entonces que se empezó a relevar tema y a dialogar con diversos referentes. “Nos lanzamos a esta aventura de darle a Argentina el primer congreso internacional de maíz” y “se decidió hacerlo de la mano de la Región Centro, e ir de casa en casa. En este caso nos toca Entre Ríos”.

Gran muestra de potencialidad

Por su parte, Pedro Vigneau, presidente de Asociación Maizar y miembro de Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), dijo que “es un orgullo y un honor poder venir a la provincia de Entre Ríos a mostrar la inmensa potencialidad que tiene el ecosistema del maíz en la Argentina”.

Destacó que “técnicos de clase mundial, muchos de ellos argentinos, nos van a contar cómo podemos hacer para de una buena vez empezar a desarrollar enserio nuestro país, en forma federal. Nosotros este año, con el INTI y el INTA medimos la huella del carbono del maíz, en un mundo que está bien preocupado por el tema del cambio climático y cómo hacer para revertir una situación que día a día nosotros mismos empujamos; y el maíz es una parte muy importante de la solución”.

Y señaló: “El mundo necesita soluciones, y nosotros tenemos un productor agropecuario joven y muy bien formado, que no abunda en el mundo, y que además está sobre una de las vetas fotosintéticas más eficientes del mundo, nuestros suelos, tenemos las condiciones para que eso suceda”.

Detalló que “seguimos exportando en años normales más del 70 por ciento del maíz que producimos en grano. Entre Ríos es un gran ejemplo de lo que es la transformación. Argentina necesita ejemplos como el de Entre Ríos”.

“Lo que queremos el 12 y 13 de septiembre es mostrar esa enorme potencialidad que tiene todo el ecosistema maíz y mostrar también los nuevos usos del maíz. Hay una oportunidad inmensa y nosotros no vamos a cansarnos de mostrarla y creo que el 12 y el 13 en este lugar va a haber una gran muestra de esa potencialidad”, finalizó.

Crecer y ser parte de la solución

A su turno, el director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, señaló que las dos grandes preocupaciones del mundo son la seguridad alimentaria y el cambio climático. “El maíz puede dar respuesta a estas dos cosas. Hay que tomar como ejemplo lo que hace Entre Ríos, de esta transformación del 70 por ciento, que es lo que hace Brasil. No es venir a contar, sino a interactuar y hablar de cómo hacemos para que se autoabastezca”, subrayó el director ejecutivo.

En ese marco, comentó que el plan de la provincia es sembrar 100.000 hectáreas de maíz, “y Argentina tiene que llegar a los 10 millones de hectáreas mínimamente. Cómo lo bajamos a tierra a esto con las propuestas que hay, es el desafío”.

Felicitó la posibilidad que brindará el congreso para realizar estos intercambios y remarcó que “el agregado de valor es continuo en toda la cadena. No se trata de quién factura más, sino de cómo vamos agregando valor”. Indicó en ese sentido “la biotecnología como eje central; las tres transformaciones que tiene Entre Ríos en las producciones de aves, porcinos y carne vacuna; necesitamos plantear lo que nos pasó este año con las pestes que afectan a los sectores productivos; y la sostenibilidad. Hoy no hay manera de pensar una actividad antrópica si no damos respuesta a lo que el mundo y la sociedad reclaman, que todo sea sustentable y cuidando la tierra. El factor clima, el rol del acopio, el comercio; es decir una oferta bien amplia”.

Refirió luego la importancia de las y los referentes de quienes vendrán a exponer en los diferentes paneles y temáticas. Destacó que además de la producción, inversión y tecnificación habrá un espacio para la cultura y el deporte, y aseguró que espera “sean dos días donde debatamos sobre cómo podemos crecer y ser parte de la solución en lo que Argentina necesita”, concluyó Paseyro.