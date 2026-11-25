Paraná será sede del 40º Seminario Nacional de Presupuesto Público, organizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) junto con el Gobierno de Entre Ríos. La actividad se desarrollará el jueves 3 y viernes 4 de diciembre de 2026 en el Centro Provincial de Convenciones, con la participación de especialistas, representantes de organismos internacionales y funcionarios de distintos niveles de Gobierno.

Bajo el lema “Nueva matriz productiva ¿Nuevo federalismo fiscal? Inteligencia artificial y gobernanza”, el seminario propone analizar cómo los cambios en la estructura productiva impactan sobre las finanzas públicas y qué herramientas necesita el Estado para responder a los nuevos desafíos económicos y tecnológicos.

La agenda incluirá conferencias y mesas de debate sobre macroeconomía, energía, agroindustria, turismo, finanzas provinciales, desarrollo territorial, política tributaria y transformación digital.

Dos jornadas de debate económico e institucional

La apertura está prevista para el jueves 3, a las 9, con la participación del gobernador de Entre Ríos y autoridades de la ASAP. Media hora después, Andrés Malamud, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, brindará de manera virtual la conferencia magistral sobre la situación política internacional y sus desafíos y oportunidades para Argentina.

Durante la mañana se analizará la macroeconomía de la nueva matriz productiva, con exposiciones de Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria Consultores, y Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de EcoGo Consultores.

Luego, la discusión se concentrará en el papel de la energía, la agroindustria y el turismo. Participarán Roberto Gabriel Delgado, exsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Pablo Singerman, director de la Maestría en Economía y Gestión del Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA; y Juan Manuel Ardito, vicepresidente de Operaciones de Upstream de YPF y vicepresidente del Directorio de ARPEL.

Por la tarde, uno de los ejes será el nuevo escenario de las finanzas provinciales. La mesa contará con Osvaldo Eugenio Giordano, presidente del IERAL; Juan Luis Gómez Reino, jefe del área fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos; y Pablo Andrés Olivares, ministro de Economía de Santa Fe.

La jornada continuará con un espacio dedicado a las experiencias municipales de desarrollo territorial. Allí expondrán Ricardo Leonel Vales, secretario de Gobiernos Locales de Entre Ríos; Horacio Babini, director de la Oficina Exterior de ACCIÓ en Buenos Aires; y Lisandro Ganuza, especialista en zonas francas y miembro del Board de la World Free Zones Organization.

PyMEs, producción y política tributaria

El viernes 4, la actividad comenzará a las 9 con la conferencia magistral de María Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea, quien abordará los desafíos del desarrollo industrial para las pequeñas y medianas empresas.

A las 9.45 se debatirá sobre integración productiva y cadenas de valor, con la participación de Mauricio Roitman, expresidente del ENARGAS; Mauritz Verheijden, embajador de los Países Bajos ante Argentina, Paraguay y Uruguay; Leonardo Jorge Sarquís, exministro de Agroindustria de Buenos Aires; y Gustavo José Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Al mediodía, el eje estará puesto en la política tributaria y su relación con los sectores de mayor dinamismo económico. La mesa reunirá a Guido Zack, director de Economía de Fundar; Luis María Capellano, presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral; y Jesús Rafael Korell, director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Inteligencia artificial y transformación del Estado

La modernización de la administración pública y la transformación digital tendrán un espacio específico desde las 15. Participarán Manuel Gerardo Flores Romero, coordinador del Programa de Política Regulatoria para América Latina de la OCDE; Christian Gonzalo Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF; y Emanuel Gainza, secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos.

El cierre de las mesas de debate estará dedicado a la gobernanza en tiempos de inteligencia artificial. Desde las 17 expondrán Mariana Sánchez Caparrós, subdirectora académica del IALAB de la Facultad de Derecho de la UBA; Matías Falla, del área de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa de la Nación; Ezequiel Wernicke, CEO de Estable.io; y Débora Betsabé Carrizo, CEO de R3al Blocks y especialista en tokenización de activos reales.

El acto de clausura está previsto para las 18.30, con autoridades del Gobierno provincial y de la ASAP.

Una entidad especializada en las cuentas públicas

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) es una entidad civil con más de 45 años de trayectoria, dedicada al análisis técnico del presupuesto y de la administración financiera del Estado.

Está integrada por economistas, contadores y profesionales de distintas disciplinas que trabajan en investigación, elaboración de informes sobre las cuentas públicas, capacitación de agentes del sector público y divulgación de temas vinculados con la gestión estatal.

Más información sobre la entidad y sus actividades en www.asap.org.ar.