El próximo 25 de junio, la ciudad de Paraná albergará la Jornada de Eficiencia Energética y Avances del Etiquetado de Viviendas en Entre Ríos, una propuesta orientada a profesionales, técnicos, estudiantes y personas interesadas en la construcción sostenible y la transición energética.

La actividad se desarrollará entre las 9 y las 13 horas en el Salón de los Colegios, ubicado en calle España 279, y es organizada por la Fundación ERASUS (Energías Renovables y Arquitectura SUStentable) junto al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Entre Ríos (CAPER), con el acompañamiento de distintas instituciones vinculadas al sector.

Durante la jornada se abordarán los avances en eficiencia energética aplicada a viviendas, la situación actual del sistema de etiquetado energético en la provincia y experiencias de implementación desarrolladas en otras jurisdicciones del país.

El programa prevé exposiciones a cargo de especialistas nacionales y provinciales, representantes del sector energético y referentes técnicos relacionados con la temática, quienes compartirán conocimientos y casos concretos vinculados a la mejora del desempeño energético de las viviendas.

Desde la organización señalaron que el objetivo es promover herramientas que permitan reducir consumos, optimizar recursos y contribuir al desarrollo de ciudades más sostenibles, en línea con los desafíos actuales de la transición energética.

La participación será libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa a través de un formulario online.

Datos de la actividad

Fecha: 25 de junio de 2026

Horario: de 9 a 13 horas

Lugar: Salón de los Colegios, España 279, Paraná

Destinatarios: profesionales, técnicos, estudiantes y público en general interesado en la temática.

Inscripción: gratuita con registro previo.