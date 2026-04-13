El próximo sábado 11 de abril, la ciudad de Paraná vivirá una jornada inédita donde el deporte y la solidaridad se unirán a la vera del río. La costa del río Paraná será escenario de una prueba combinada que fusiona running y stand up paddle (SUP), en una propuesta innovadora pensada tanto para atletas como para el público en general.

El evento tendrá lugar en el Balneario Thompson y es organizado de manera conjunta por Amigos del Río, la asociación Alguien como yo FQ y la empresa Cimes. La jornada comenzará a las 13 con la entrega de kits, mientras que la largada está prevista para las 17.

Una competencia para todos los niveles

La prueba principal propone un desafío combinado de 5 kilómetros de running seguidos por 2 kilómetros de stand up paddle, integrando tierra y agua en un mismo circuito. Los participantes podrán competir de forma individual o en duplas —ya sean femeninas, masculinas o mixtas—.

Además, se habilitará una caminata participativa de 5 kilómetros, orientada a quienes deseen sumarse de manera recreativa, promoviendo así la inclusión y la actividad física para toda la comunidad.

Deporte con compromiso social

Más allá del desafío deportivo, el evento —denominado Supatlón— tiene un fuerte fin solidario. Todo lo recaudado a través de las inscripciones será destinado a la asociación Alguien como yo FQ, que trabaja en la concientización y asistencia de personas con fibrosis quística.

Como cierre de la jornada, y tras la entrega de premios, se realizarán sorteos entre los presentes, generando un ambiente festivo que invita a familias y amigos a compartir la experiencia en la playa.

Premiación e inscripción

La competencia reconocerá a los tres primeros puestos de la clasificación general y de cada categoría por edades, que abarcan desde menores de 19 años hasta mayores de 70.

Los costos de inscripción fueron fijados en 25.000 pesos para la modalidad individual (ya sea duatlón o solo running) y 25.000 pesos por integrante en el caso de las duplas, totalizando 50.000 pesos por equipo.

Los primeros 100 inscriptos que completen el pago recibirán remeras oficiales del evento.

Quienes deseen participar deberán realizar el pago al alias ParanaFQ.mp (titular: Alguien Como Yo FQ) y enviar el comprobante junto con su DNI al correo electrónico [email protected] para validar la inscripción.

Con una propuesta novedosa y un fuerte espíritu solidario, el Supatlón se perfila como uno de los eventos deportivos destacados del calendario local, convocando tanto a deportistas como a la comunidad en general a sumarse por una causa.