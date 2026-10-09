Paraná será sede por primera vez de las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, que este año tendrán su sexta edición el jueves 22 y viernes 23 de octubre. La propuesta sumará además el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, con actividades destinadas a distintos sectores vinculados con el turismo y la producción vitivinícola.

El lanzamiento se realizó este martes en la capital entrerriana, con la participación del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto; el organizador del encuentro, Carlos Monti; y el representante de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER), Leandro Jacob.

El programa contempla la participación de especialistas y referentes de la actividad, además de la presencia de bodegas, degustaciones y propuestas de cocina en vivo.

El congreso regional tendrá como uno de sus ejes el crecimiento de las regiones vitivinícolas emergentes y estará dirigido a gastronómicos, hoteleros, agencias de viajes, profesionales y estudiantes.

Entre Ríos, una provincia productora

Satto destacó que esta será la sexta edición de las jornadas, que anteriormente tuvieron como sede a provincias con una fuerte tradición vitivinícola como Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta y Córdoba.

“En el país hay 16 provincias productoras de vino y Entre Ríos se posiciona entre las más destacadas”, señaló.

El funcionario también resaltó el potencial del enoturismo como una herramienta para mostrar al visitante no solo el producto final, sino también el proceso de elaboración y toda la cadena de valor vinculada al vino.

Una propuesta que vincula vino y turismo

Monti explicó que la llegada de las jornadas a Paraná fue resultado de un trabajo iniciado hace aproximadamente un año junto a Paraná Bureau y el Gobierno de Entre Ríos.

“Se ha armado un programa de mucha jerarquía que convoca a gastronómicos, hoteleros, agencias de viajes, profesionales y estudiantes. Vamos a aprender de muchas experiencias”, sostuvo.

Desde AVER, Jacob destacó la relación que existe entre la actividad vitivinícola y el turismo en la provincia.

“Desde los inicios del resurgimiento de la vitivinicultura en nuestras tierras, el turismo fue un segmento muy presente, que impulsó la producción, y eso se convirtió en una particularidad de Entre Ríos”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la presencia de viñedos en distintos puntos del territorio provincial permite generar nuevos recorridos y propuestas para quienes visitan Entre Ríos.

“La cantidad de viñedos que están dispersos en el territorio permiten jugar a ser portales para mostrar todo lo que la provincia tiene para ofrecer”, agregó.

La realización de las jornadas busca así poner en contacto a productores, prestadores turísticos y otros actores de la cadena, en un momento de crecimiento de las propuestas vinculadas al vino, la gastronomía y las experiencias turísticas en Entre Ríos.