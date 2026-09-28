Entre Ríos será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, que se desarrollarán en Paraná los días 22 y 23 de octubre, en forma integrada con el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos y la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).

La presentación oficial se realizó en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026. De esta manera, Entre Ríos se convertirá en la sexta sede del país de las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, después de San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza y Córdoba.

Crecimiento del enoturismo

Durante la presentación, la directora nacional de Desarrollo Turístico, Mariana Pérez Márquez, señaló que actualmente 16 provincias argentinas cuentan con oferta de enoturismo.

También indicó que la cantidad de bodegas turísticas en el país creció un 57,5% en los últimos ocho años y que más de 300.000 turistas internacionales llegan a la Argentina atraídos por el vino, lo que representa el 10,9% del turismo receptivo, según los datos difundidos durante la actividad.

Por Entre Ríos participaron de la presentación el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto; el director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni; y la gerente de Coviar, Agostina Lencinas.

Una actividad que combina turismo y producción

Satto destacó que Entre Ríos cuenta con una trayectoria vinculada a la producción vitivinícola y señaló que actualmente existen 31 bodegas turísticas en funcionamiento en la provincia.

“Para Entre Ríos es un placer y una gran responsabilidad ser sede de las VI Jornadas Nacionales del Turismo del Vino”, expresó el titular del Emturer.

También remarcó el crecimiento de la actividad vitivinícola y turística y el objetivo de consolidarla como una propuesta que combine producción y turismo.

Por su parte, Cagnoni destacó la elección de Entre Ríos como sede y el trabajo desarrollado para incorporar nuevas propuestas y bodegas a una oferta turística integrada.

Un encuentro para debatir sobre enoturismo

Las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino funcionan como un espacio de intercambio entre organismos públicos, bodegas, operadores turísticos, instituciones académicas y especialistas.

Durante el encuentro se abordan experiencias y políticas vinculadas con el desarrollo del enoturismo.

En esta edición, la propuesta se ampliará con el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, que tendrá como eje el crecimiento de las regiones emergentes dentro de estas actividades.