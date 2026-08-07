La ciudad de Paraná fue confirmada como sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, un encuentro que reunirá los días 22 y 23 de octubre a representantes del sector público y privado vinculados a la vitivinicultura, el enoturismo y la gastronomía de todo el país.

La presentación oficial se realizó durante la 177ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), desarrollada en el marco de Meet Up Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto a autoridades turísticas de las provincias argentinas.

Entre Ríos mostró su potencial enoturístico

La candidatura de Entre Ríos fue presentada por el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, acompañado por el director nacional de Desarrollo y Promoción Turística, Pablo Cagnoni.

Será la primera vez que la capital entrerriana reciba este encuentro nacional, luego de cinco ediciones consecutivas realizadas en las provincias de San Juan, Salta, La Rioja, Mendoza y Córdoba.

Durante la presentación, Satto destacó que la elección de Entre Ríos constituye un reconocimiento al crecimiento que experimentó la actividad vitivinícola en la provincia y al desarrollo del enoturismo como una propuesta cada vez más relevante dentro de la oferta turística entrerriana.

"Es un reconocimiento al trabajo de productores, bodegas y prestadores turísticos, además de una oportunidad para mostrar ese desarrollo ante todo el país", expresó el funcionario.

Un espacio para el intercambio y el desarrollo

Las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino se consolidaron como un ámbito de intercambio técnico entre organismos públicos, bodegas, operadores turísticos, instituciones académicas y especialistas, quienes comparten experiencias y estrategias para fortalecer el desarrollo del enoturismo en las distintas regiones argentinas.

En esta edición, además, se incorporará el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, que pondrá el foco en el crecimiento de las regiones vitivinícolas emergentes y en la generación de nuevas oportunidades de desarrollo productivo.

Financiamiento, infraestructura y producción

La agenda incluirá debates sobre infraestructura, financiamiento, promoción turística y fortalecimiento de las economías regionales vinculadas a la producción vitivinícola.

El encuentro es organizado de manera conjunta por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el Gobierno de Entre Ríos y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector y consolidar al turismo del vino como una herramienta de desarrollo económico y cultural.

Con la realización de estas jornadas, Paraná se convertirá durante dos días en el principal punto de encuentro de la industria vitivinícola y del enoturismo argentino, posicionando a Entre Ríos en el escenario nacional como un destino con creciente protagonismo dentro de este segmento turístico.