La actividad tendrá lugar en el auditorio de Mirador Tec y es organizada por Argencon —entidad que nuclea a las principales empresas de la Economía del Conocimiento del país— junto a la Fundación Mirador Tec.

Bajo el lema “El conocimiento, la más regional de las economías”, la propuesta apunta a visibilizar el potencial de Entre Ríos y del eje Paraná-Santa Fe en el desarrollo de industrias basadas en el talento, la innovación y la tecnología.

Durante la jornada se llevarán adelante paneles y debates centrados en el impacto de herramientas como la inteligencia artificial en el ámbito laboral y educativo, las nuevas demandas de perfiles digitales y las estrategias de formación de talento para afrontar los cambios del mercado.

Asimismo, especialistas analizarán las perspectivas macroeconómicas del sector y los desafíos estructurales que enfrenta el país para fortalecer las exportaciones de servicios basados en el conocimiento.

Actualmente, la Economía del Conocimiento se consolida como el tercer complejo exportador de Argentina, con exportaciones anuales cercanas a los 10.000 millones de dólares y más de 340.000 puestos de trabajo calificados en todo el país.

Entre los expositores confirmados figuran el ministro de Economía, Hacienda y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas; la subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento de la Nación, Daniela Ramos; el presidente de Argencon, Sebastián Mocorrea; y el economista Eduardo Levy Yeyati, entre otros referentes del sector público y privado.

También participarán representantes de compañías líderes de la industria tecnológica como Accenture, Globant, IBM, Baufest y VML, junto a instituciones vinculadas a la innovación y la educación como Fundar, el IAE, la Red de Innovación Local y Argentinos por la Educación.

En representación del ámbito académico regional estarán presentes el rector de la UADER, Luciano Filipuzzi, y el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca.

Como parte de las actividades previas al encuentro, las empresas participantes mantendrán una agenda de trabajo junto al gobernador Rogelio Frigerio, con el objetivo de fortalecer vínculos institucionales y promover inversiones vinculadas al desarrollo tecnológico provincial.

“El talento es hoy uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo”, sostuvo Sebastián Mocorrea al referirse a la iniciativa. “La Ruta Federal del Conocimiento busca conectar y potenciar los distintos polos productivos del país, y este encuentro en Paraná representa un paso importante para consolidar a la región en ese camino”, afirmó.