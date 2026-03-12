La ciudad de Paraná será escenario de la Primera Fecha de la Copa Argentina de Stand Up Paddle (SUP) – FAC 2026, un evento que reunirá a deportistas de diferentes puntos del país los días 21 y 22 de marzo. La competencia es organizada en conjunto por el Paraná Rowing Club y la Federación Argentina de Canoas, y forma parte del calendario nacional de esta disciplina náutica.

Durante el fin de semana, el río será el gran protagonista de una competencia que combinará deporte, naturaleza y encuentro entre atletas y aficionados del Stand Up Paddle, una actividad que continúa creciendo en Argentina.

Un circuito natural sobre el río Paraná

Las pruebas se desarrollarán en un circuito ubicado en la zona comprendida entre Isla Puente, Islote Curupí, la playa del Paraná Rowing Club, el Balneario Thompson, el Club Náutico y la Toma de Agua, uno de los sectores más utilizados para competencias náuticas en la capital entrerriana.

El escenario ofrece condiciones ideales para este tipo de disciplinas, con un recorrido natural sobre el Río Paraná cuya velocidad en esa zona suele oscilar entre 5 y 7 kilómetros por hora, lo que representa un desafío técnico para los competidores.

Además de la competencia deportiva, el evento busca promover el crecimiento del Stand Up Paddle en el país, incentivando la participación de atletas de diferentes edades y niveles, desde principiantes hasta deportistas federados.

Un evento del calendario nacional

La Copa Argentina de SUP – FAC forma parte del calendario oficial de la disciplina y representa una instancia importante para el desarrollo competitivo del deporte en el país.

La realización de esta primera fecha en Paraná refuerza el posicionamiento de la ciudad como sede de eventos náuticos y consolida al Paraná Rowing Club como un espacio de referencia para la práctica y organización de competencias de alcance nacional.

Pruebas programadas

El evento incluirá distintas modalidades de competencia, adaptadas a diferentes niveles y categorías:

Sprint: 100 metros

100 metros Infantiles: 500 metros

500 metros Participativa: entre 1 y 2 km

entre 1 y 2 km All Round: 3 km

3 km Fun Race: entre 4,5 y 6 km

entre 4,5 y 6 km Race Técnico: entre 1 y 2,5 km

entre 1 y 2,5 km Maratón: 12 km

Inscripciones

La inscripción se confirma abonando una modalidad de carrera.

$30.000 por una prueba.

por una prueba. $15.000 por cada prueba adicional.

por cada prueba adicional. $15.000 para categorías Infantiles, Menores y Cadetes.

El valor incluye derecho a competencia, hidratación, refrigerio (frutas), pechera identificatoria y premiación.

El cierre de inscripciones será el sábado 14 de marzo a las 23:59 y se realizan a través del sitio web: https://www.aestribor.com.ar/

Cronograma de actividades

Primer día

8:00 a 9:00 – Acreditaciones

– Acreditaciones 10:00 – Sprint Race 100 m

– Sprint Race 100 m 11:00 – Sprint Inflables 100 m

– Sprint Inflables 100 m 11:30 – Kids 500 m

– Kids 500 m 12:00 – Participativa femenina 1.5 km

– Participativa femenina 1.5 km 12:30 – Participativa masculina 1.5 km

– Participativa masculina 1.5 km 14:00 – Race técnico (heats)

– Race técnico (heats) 19:30 – Premiación del primer día

Segundo día