La Jefatura Departamental Paraná informó que, en el marco de una investigación llevada adelante por personal de la Sección Investigaciones, se desarrollaron en la capital entrerriana diversos procedimientos vinculados a hechos delictivos ocurridos durante el presente año, principalmente relacionados con abusos de armas.

Las tareas investigativas permitieron establecer la vinculación de los sospechosos con distintos ilícitos, identificar su modus operandi —que incluía ocultar las armas utilizadas tanto en domicilios como en vehículos— y reunir pruebas que derivaron en órdenes judiciales, autorizadas por la Fiscal Dra. María del Huerto Felgueres.

Los procedimientos

Las medidas incluyeron allanamientos y requisas en distintos puntos de la ciudad:

Vivienda en Base Esperanza , a metros de calle Base Primavera: notificada una mujer de 66 años. Resultado: negativo.

, a metros de calle Base Primavera: notificada una mujer de 66 años. Vivienda en Base Esperanza : notificado un hombre de 46 años. Resultado: negativo.

: notificado un hombre de 46 años. Requisa vehicular sobre un automóvil Chevrolet Cruze gris: resultado positivo.

En este último procedimiento, los efectivos localizaron y secuestraron:

Una pistola DGFM FN-Browning calibre 9x19 mm , con cargador y 14 cartuchos.

, con cargador y 14 cartuchos. Una pistola ametralladora FMK3 calibre 9x19 mm , serie 49993, con cargador de 16 cartuchos y correa de transporte negra.

, serie 49993, con cargador de 16 cartuchos y correa de transporte negra. Una pistola ametralladora FMK3 calibre 9x19 mm, serie 00140, con cargador de 24 cartuchos y correa de transporte roja.

Además, se constató que el vehículo requisado tenía pedido de secuestro por hurto en la ciudad de Santa Fe, motivo por el cual también quedó incautado.

Avance en la investigación

Desde la Jefatura se destacó que los operativos forman parte de un trabajo sostenido para desarticular redes delictivas vinculadas al uso de armas de fuego en la ciudad de Paraná. La investigación continúa en curso bajo directivas judiciales.