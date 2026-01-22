La ciudad de Paraná será escenario este sábado 24 y domingo 25 de enero de una nueva edición de la Fiesta de la Playa, un evento pensado para reunir a familias, jóvenes y adultos en un entorno natural privilegiado frente al río, en el Balneario Thompson.

La propuesta se desarrollará desde las 9 de la mañana en ambas jornadas y contará con una amplia grilla de artistas locales y nacionales, shows en vivo, DJs durante todo el día y un espacio especialmente destinado a artesanos y emprendedores.

La programación musical estará distribuida entre los dos días, con fuerte protagonismo de músicos y proyectos locales. El sábado 24 subirán al escenario Pont a Bailar, Juan Manuel Bilat y Enzo Barzola, mientras que el domingo 25 será el turno de La T y La M, Mario Pereyra y Gabriela Isasi. A lo largo de ambas jornadas, DJs acompañarán con música continua desde la mañana hasta la tarde, en sintonía con el movimiento habitual del balneario y el tránsito de vecinos y visitantes.

Además de la propuesta artística, la Fiesta de la Playa contará con un espacio de feria para artesanos y emprendedores, donde el público podrá recorrer puestos con productos regionales, objetos artesanales y diversas propuestas gastronómicas. Desde la organización señalaron que esta iniciativa busca promover el trabajo local y ofrecer alternativas para disfrutar durante toda la jornada.

En materia de seguridad y organización, se informó que habrá presencia policial, controles urbanos, puestos sanitarios y sectores de hidratación para el público. También se recordó que no estará permitido el ingreso de envases de vidrio y que las conservadoras solo podrán ingresar hasta las 17 horas.

Asimismo, se permitirá el ingreso de vehículos hasta completar la capacidad habilitada. En caso de ser necesario, se implementarán cortes de tránsito para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en los accesos. Desde la organización remarcaron que está totalmente prohibido estacionar en espacios verdes y en sectores no habilitados.

La entrada será libre y gratuita durante ambas jornadas, invitando a la comunidad y a turistas a disfrutar de un fin de semana de música, feria y recreación al aire libre a orillas del río.