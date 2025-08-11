Durante cuatro jornadas, la ciudad recibirá a figuras consagradas de la literatura, el periodismo, la ciencia y la ilustración, tanto de Argentina como del exterior. Selva Almada, Norma Morandini, Emilia Delfino, Ariana Harwicz, Mariano Quirós, Juan Solá, Luciana de Luca, Cecilia Moscovich, Fabricio Ballarini, Adolfo García, Fabiana Rousseaux, Istvansch y Daniel Mecca, entre otros, encabezarán una nutrida agenda de actividades.

Con más de 75 editoriales participantes y acceso libre y gratuito, la feria ofrecerá conversatorios, talleres, propuestas para escuelas e infancias, rondas de lectura y las ya clásicas Citas Mágicas, un espacio íntimo para el intercambio entre autores y lectores. También se sumará “Poemas y Girasoles”, encuentro vespertino para disfrutar de poesía compartida.

Este año, Córdoba será la Ciudad Invitada de Honor, presentando sus catálogos y propuestas editoriales dependientes de la Municipalidad, la Provincia y la Universidad. Además, Concepción del Uruguay dirá presente a través de la Editorial La Histórica.

La programación combinará literatura, ciencia y reflexión sobre la subjetividad, con charlas a cargo de neurocientíficos, escritores y psicoanalistas. Los asistentes podrán disfrutar de diálogos cercanos con autores de la talla de Almada —considerada una de las voces más potentes de la narrativa latinoamericana—, la periodista de investigación Emilia Delfino, y la novelista Ariana Harwicz, cuya obra será llevada al cine por Martin Scorsese.

Organizada por la Municipalidad de Paraná, la Feria del Libro “Paraná Lee” se ha ganado el reconocimiento de escritores, editoriales y público como la mejor del Litoral Argentino. Cuatro días para descubrir historias, intercambiar ideas y dejarse llevar por la ilusión de los libros.